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بعدما قرر إقالة الفرنسي براتشي من تدريب تاجنانت

قرعيش يعترف بأخطائه ويطمئن بخصوص مـــــــــــــــــــــستقبل الفريق

  30 أوت 2017 - 10:58   قرئ 1 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
قرعيش يعترف بأخطائه ويطمئن بخصوص مـــــــــــــــــــــستقبل الفريق

اعترف الرئيس طاهر قرعيش أن رحيل المدرب إيغيل مزيان أياما قبل انطلاق التربص الصيفي أربكه كثيرا وجعله يرتكب العديد من الأخطاء، والتي انتهت بإقالة المدرب فرانسوا براتشي.

 
أكد طاهر قرعيش أن إدارته فسخت عقد مدربها الفرنسي فرانسوا براتشي بالتراضي، واصفا الأمر بالقرار الصائب، وقال: «سارعنا إلى إقالة المدرب براتشي من العارضة الفنية للفريق بعدما اقتنعنا أن بقاءه ليس في مصلحة الفريق». وأوضح ذات المتحدث أنه سقط في فخ التسرع في مناسبات عديدة هذه الصائفة بعدما تعاقد مع الثنائي مهداوي وبيرة قبل رحيلهما ليحل مكانهما براتشي الذي لم يعمر طويلا، وقال حول هذه النقطة: «رحيل إيغيل مزيان أربكنا وجعلني أتسرع في اتخاذ بعض القرارات، ولكنني أتحمل كامل المسؤولية أمام الجماهير». وأضاف في ذات السياق: «أتحمل مسؤولية تغيير المدربين، وأعترف أنني تسرعت وأخطأت بعض الشيء، لكني أؤكد لأنصارنا أن الفريق سيكون بخير ولا خوف على الدفاع». وبخصوص المدرب الجديد، ختم قرعيش قائلا: «لا يهم عدد المدربين الذين تداولوا على العارضة الفنية بقدر ما يهمنا أن يكون المدرب القادم قادرا على إعطاء الإضافة التي تحتاجها التشكيلة».
 
المحضر البدني بوسعادة سيقود الفريق مؤقتا

قررت إدارة دفاع تاجنانت تعيين المحضر البدني عبد الوهاب بوسعادة خليفة للمدرب المقال فرانسوا براتتشي مؤقتا، وسيقود بوسعادة التشكيلة في الفترة الحالية بداية من مواجهة اليوم الودية التي يستقبل فيها الفريق الجار أهلي البرج وديا، وسبق لبوسعادة أن شغل العارضة الفنية لكل من مولودية بجاية وشباب قسنطينة بعدما استنجدت به إدارتا الفريقين في وقت سابق عندما كان محضرا بدنيا للموب والسياسي على التوالي. ومن المقرر أن تفصل إدارة الدفاع بحر الأسبوع المقبل في هوية خليفة براتشي والذي سيكون حاضرا بنسبة كبيرة في لقاء الجولة الثانية أمام شباب قسنطينة يوم 8 سبتمبر الداخل.
 
ل ص
 

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