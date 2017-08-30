نفوذ ولد زميرلي وحداد في الفاف يربك قرباج!

تتواصل حرب المصالح في الكرة الجزائرية، منذ اعتلاء خير الدين زطشي كرسي رئاسة مبنى دالي براهيم، مدعوما بذراعيه الأيمن والأيسر بشير ولد زميرلي رئيس نصر حسين داي وربوح حداد رئيس اتحاد العاصمة.

يبدو أن مهازل الكرة الجزائرية لن تعرف نهاية بعدما جردها مسؤولو «الفاف» من مبادئ الفرجة والمتعة وحولوها إلى مصدر رزق و»تبزنيس» بالإضافة إلى صراعات خفية بينهم من أجل مصالح شخصية وقرارات أخرى في صالح فرقهم، وهو ما تجلى فيما يخص مكان إجراء لقاء الداربي العاصمي ضمن الجولة الثانية من المحترف الأول بين فريق ولد زميرلي وضيفه فريق ربوح حداد، فبعد أيام فقط من إعلان الرابطة المحترفة لكرة القدم عن برمجة جميع الداربيات العاصمية بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بسبب تهيئة ملعب 5 جويلية ها هي هيئة محفوظ قرباج تعيد لقاء نصر حسين داي واتحاد العاصمة المرتقب هذه الجمعة إلى ملعب 20 أوت من جديد، ويبدو جليا أن نفوذ الثنائي ولد زميرلي وحداد في الفاف أربك كثيرا رئيس الرابطة، باعتبار أن الثاني أراد اللعب في تشاكر في حين أصر الأول على استقبال اتحاد العاصمة على ملعب 20 أوت، وجاءت هذه الصراعات الخفية بين أعضاء المكتب الفدرالي بعد الانتقادات التي وجهت في وقت سابق للثنائي زطشي وحداد بسبب استخدام نفوذهما في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لمنح لاعبي فريقهما اتحاد العاصمة وأتليتيك بارادو «لقب لاعب دولي» واستدعائهم للخضر والمنتخب المحلي تحسبا لتسويقهم نحو أوروبا، وهي السياسة التي نجح فيها زطشي من الصائفة الحالية بتحويل عطال إلى بلجيكا ومزياني إلى فرنسا.

«برمجة لقاء البليدة والكناري في تشاكر سيفضح المسؤولين»





أبرزت مصادر متطابقة أن الرابطة المحترفة لكرة القدم تحججت بوصول تقرير من مدير ملعب مصطفى تشاكر يعلمها من خلاله أن هيئته قررت مباشرة أعمال تهيئة على مستوى الملعب، وهو ما جعل الرابطة تتراجع عن برمجة الداربيات في البليدة، كما تحججت الرابطة أيضا بأن والي البليدة رفض استقبال الداربيات العاصمية في البليدة، وفي المقابل أبقت الرابطة برمجة لقاء اتحاد البليدة أمام شبيبة القبائل في ملعب تشاكر السبت المقبل لحساب ذات الجولة، قبل أن تتدارك هيئة قرباج الوضع وتسحب اللقاء من الملعب في انتظار الإعلان عن مكان إجرائه، وفي حال إعادته إلى ملعب تشاكر فإن الأمر سيفضح حقا تلاعبات المسؤولين على الفاف.