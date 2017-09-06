العميد يواصل تحضيراته لمباراة سطيف وعواج والمؤذن يندمجان

كازونــــي يخفــــض وتيــــرة العمــــل والهجــــوم يطمئـــن

واصلت تشكيلة مولودية الجزائر تحضيراتها لمباراة السبت المقبل عندما تستقبل وفاق سطيف ضمن مجريات الجولة الثانية من المحترف الأول على ملعب بولوغين، في لقاء يلعب دون جمهور بسبب أحداث بسكرة في الجولة الأولى.

أجرى العميد حصتين تدريبيتين أمس، تحضيرا لمباراة القمة التي تنتظره أمام الضيف وفاق سطيف بداية الأسبوع الداخل، وعرفت الحصة الصباحية اندماج الثنائي عواج والمؤذن مع المجموعة بعدما تدرّب على انفراد أول أمس. وخضع لاعبو المولودية إلى عمل بدني لقرابة نصف ساعة قبل أن يختتم التقني الفرنسي الحصة الصباحية بلقاء تطبيقي على مرتين، وعرفت المباراتين تألق مهاجمي العميد، مما أراح كثيرا برنار كازوني مع اقتراب موعد مواجهة الوفاق، في حين خصص الفرنسي الحصة المسائية للعمل التكتيكي والتقني في ميدان ملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بسيدي موسى. ومن المقرر أن يباشر العميد بداية من اليوم تدريباته بحصة واحدة في اليوم الواحد لتفادي الإرهاق تحسبا لمواجهة وفاق سطيف، لاسيما أن الفريق خضع لبرنامج بدني مكثف أثناء أسبوع الفيفا ومواجهتي الخضر أمام زامبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روسيا.

كازوني: «لا يوجد لاعب أساسي والفوز على الوفاق ضروري»

اجتمع المدرب برنار كازوني بأشباله قبيل انطلاق الحصة التدريبية الصباحية أمس، وحثهم على العمل بجد من أجل ضمان مكانة أساسية، وخاطب الفرنسي رفقاء حشود قائلا: «بالنسبة لي لا يوجد لاعب ضمن مكانة في التشكيلة الأساسية، والجميع بإمكانهم المشاركة، وسأختار الأحسن، وعليه يجب عليكم المثابرة في العمل». وعلى صعيد آخر، طالب كازوني لاعبيه بإبقاء نقاط سطيف في بولوغين، وختم قائلا: «مواجهة سطيف مهمة بالنسبة لنا وعلينا الفوز بها ولا أريد نتيجة أخرى غير ذلك».