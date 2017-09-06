عمراني يشدد لهجته مع أشباله ولا يتلاعب بالانضباط

أكد مدرب شباب قسنطينة عمراني مرة أخرى أنه لا يتلاعب فيما يخص المسائل الانضباطية بالمرة، حيث وجه المسؤول الأول عن العارضة الفنية للخضورة رسالة شديدة اللهجة للاعبين، من خلال منع كل من المدافع الأيمن خذير والحارس رحماني من التدرب بمجرد قدومهما متأخرين بخمس دقائق عن الحصة التدريبية التي أجريت صبيحة أول أمس.

ومما لاشك فيه فإن العناصر القسنطينية تدرك جيدا أن الإخلال بالتعليمات في قادم المواعيد سيجعل مصيره كخذير ورحماني، بل أكثر من ذلك، خاصة أن التقني التلمساني أبرز في العديد من المرات أنه لن يتسامح مع المتخاذلين مهما كان وزنهم في التشكيلة القسنطينية خلال الموسم الحالي.

خذير ورحماني رهنا مكانتهما في التشكيلة





مما لا شك فيه فإن خرجة الثنائي سالف الذكر عقب التأخر عن التدريبات قد لا يقف عند منع اللاعبين من التدرب فقط، بل إن المدافع الأيمن والحارس رحماني رهنا مكانتهما في التشكيلة الأساسية خلال المباراة المرتقبة أمام دفاع تاجنانت، حيث إن اللاعبين لن يكونا بنسبة كبيرة في التوليفة التي سيعتمد عليها الرجل الأول بالجهاز الفني خلال مواجهة الجولة الثانية من عمر البطولة، لاسيما أن التقني التلمساني يملك خيارات على الرواق الأيمن وكذا حراسة المرمى، في صورة اللاعب بحري وكذا ليمان.

بلخير: «تأكيد فوز النصرية يمر عبر التألق في تاجنانت»





أوضح مهاجم شباب قسنطينة بلخير أن التشكيلة القسنطينية تعمل في الفترة الحالية على الوصول إلى الجاهزية المطلوبة استعدادا للمباراة المنتظرة أمام دفاع تاجنانت، حيث أضاف أن جميع اللاعبين في أحسن أحوالهم في الفترة الحالية خاصة أن الانطلاقة التي حققها النادي الرياضي القسنطيني مع بداية الموسم الحالي كانت جيدة، وأشار إلى أن مهمة أصحاب الزي الأخضر والأسود في لقاء الجمعة المقبل بملعب إسماعيل لهوى لن تكون سهلة أمام منافس سيحاول العودة إلى السكة الصحيحة بعد عدم الاستقرار الذي مر به في الفترة الأخيرة، إلا أن الشباب لن تكون أمامه خيارات أخرى سوى تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من تحقيق انطلاقة مثالية تمكن الفريق من السير قدما نحو تحقيق الهدف المسطر.