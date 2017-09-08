عبد الحميد صادمي رئيسا للجنة التسيير المؤقتة لشبيبة القبائل

تم تعيين المدافع الدولي عبد الحميد صادمي، اليوم الخميس كرئيس للجنة التسيير المؤقتة "ديريكتوار" لنادي شبيبة القبائل، الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، خلال الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة الرياضية لشبيبة القبائل.

و يتواجد النادي الأكثر تتويجا في الجزائر، بدون رئيس منذ سحب الثقة من طرف أعضاء مجلس إدارة النادي شهر أوت الفارط، من محند شريف حناشي، الذي ترأس النادي منذ سنة 1994.قرار تعيين صادمي، اتخذته لجنة المراقبة لشبيبة القبائل، بقيادة مليك أزلاف، الذي كان يسير شؤون الفريق مؤقتا، منذ تاريخ 7 أغسطس الماضي.و صرح صادمي بعد تنصيبه لـ "واج" قائلا : "أشكر أعضاء لجنة المراقبة و النادي الرياضي الهاوي، على الثقة التي منحوني إياها. أنا هنا من أجل مصلحة الشبيبة، لأنني ابن الفريق و أسعى للم شمل جميع الأشخاص الذي يحبون ألوان النادي"