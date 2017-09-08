تعادل نصر حسين داي و اتحاد العاصمة في مقابلة متقدمة (1-1)

تعادل فريق نصر حسين داي أمام نظيره اتحاد العاصمة بنتيجة (1-1 / الشوط الأول 0-0) اليوم الخميس بملعب 20 أغسطس 1955 (الجزائر)، في إطار مقابلة مقدمة عن الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم، (2017-2018).

و سجل لنصر حسين داي أحمد قاسمي بواسطة ضربة جزاء في الدقيقة (48)، بينما عدل الكفة لصالح الاتحاد المهاجم الطيب مزيان عند الدقيقة (74).

و يحتل اتحاد الجزائر عقب هذه المباراة المركز الأول مؤقتا برصيد 4 نقاط، بينما تصعد النصرية إلى المرتبة السابعة بنقطة واحدة.

و تجري حاليا مباراة ثانية بين الصاعد الجديد نادي بارادو و ضيفه مولودية وهران بملعب عمر حمادي (الجزائر)، لحساب نفس الجولة، بينما تلعب باقي المباريات يومي الجمعة و السبت.

النتائج الجزئية :

نصر حسين داي - اتحاد العاصمة (1-1)

نادي بارادو - مولوديو وهران (تجرى حاليا)

الجمعة 8 سبتمبر:

تاجنانت : دفاع تاجنانت - شباب قسنطينة (سا 00ر17)

ملعب عمر حمادي: اتحاد الحراش - شباب بلوزداد (سا 00ر18 بدون حضور الجمهور)

السبت 9 سبتمبر:

ملعب الاخوة براكني : اتحاد البليدة - شبيبة القبائل (سا 00ر17)

عباس : اتحاد بلعباس - أولمبي المدية (سا 00ر17)

ملعب عمر حمادي : مولودية الجزائر - وفاق سطيف (سا 45ر17 بدون حضور الجمهور)

بشار : شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة (سا 45ر20)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 4 2

مولودية وهران 3 1

-- شباب قسنطينة 3 1

--. شباب بلوزداد 3 1

-- مولودية الجزائر 3 1

--. وفاق سطيف 3 1

7. نصر حسين داي 1 2

--. أولمبي المدية 1 1

-- . دفاع تاجنانت 1 1

-- . شبيبة القبائل 1 1

-- شبيبة الساورة 1 1

11. اتحاد بسكرة 0 1

-- اتحاد بلعباس 0 1

--اتحاد البليدة 0 1

-- نادي بارادو 0 1

-- اتحاد الحراش 0 1.