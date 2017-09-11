إفتيسان يهدد بإحداث ثورة في تشكيلة اتحاد الحراش

شدد المدرب يونس إفتيسان لهجته مع لاعبيه في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق أمس بغابة بوشاوي، وهددهم بإحداث ثورة في التشكيلة خلال الجولات المقبلة، بعد الأداء الباهت في داربي بلوزداد.

عادت تشكيلة اتحاد الحراش إلى أجواء التدريبات صبيحة أمس، وخاض الفريق حصة استئناف في غابة بوشاوي، وهي الحصة التي سبقها اجتماع مطول بين المدرب يونس إفتسان ولاعبيه، حيث تحدث الطاقم الفني مع لاعبيه بلهجة حادة على غير العادة، وعرج على الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها التشكيلة في الداربي الأخير أمام شباب بلوزداد والذي خسره الفريق بطريقة ساذجة جعلت إفتسان يثور في وجه لاعبيه، حيث هدد بتغييرات على التشكيلة التي ستواجه أولمبي المدية في الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى «موبيليس» خاصة في خط الدفاع الذي لم يقدم شيئا في لقاءي سطيف وبلوزداد على التوالي. وفي هذا السياق، برمج الطاقم الفني للصفراء اليوم مباراة ودية أمام فريق بومرداس، سيمنح المدرب من خلالها الفرصة للعناصر الاحتياطية، من أجل الوقوف على مدى جاهزيتها، تحسبا للاعتماد على بعض العناصر في المنافسة الرسمية.

مازاري ودلهوم سيشكلان محور دفاع الصفراء





أكدت مصادر مقربة من بيت اتحاد الحراش، أن المدرب يونس افتسان اقتنع بضرورة إضفاء بعض التغييرات على مستوى الخط الخلفي للتشكيلة في ظل الأداء الضعيف الذي ظهر به دفاع الفريق خاصة على مستوى محور الدفاع، وأوضحت ذات المصادر أن من بين الخطوات التي سينتهجها إفتسان إعادة مازاري إلى محور الدفاع، وسيلعب إلى جانبه متوسط الميدان دلهوم، لاسيما أن هذا الأخير يملك خبرة كبيرة في هذا المنصب الذي شغله عندما كان ينشط في وفاق سطيف، كما أنه أكمل نصف الموسم المنصرم مدافعا محوريا بألوان مولودية وهران.