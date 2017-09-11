حناشي يرفع الراية البيضاء ويرسم ابتعاده عن الكناري!

وقع رئيس شبيبة القبائل السابق محند شريف حناشي أمس، على وثيقة مغادرته لشبيبة القبائل دون رجعة، بعدما تخلى عن آخر آماله في استعادة منصبه، من خلال سحب الدعوة الاستعجالية التي رفعها ضد الجمعية العامة للفريق.

كان الجميع يترقب نتائج الهجوم المعاكس الذي شنه عميد رؤساء الأندية الجزائرية محند شريف حناشي ضد أعضاء الجمعية العامة الذين انقلبوا ضده في اجتماع مصيري يوم 7 أوت وقرروا سحب البساط من تحت قدميه، ليخرج بعدها حناشي ويؤكد أنه لن يستسلم بسهولة، فلجأ إلى أروقة المحاكم وتقدم بدعوة قضائية بهدف تجميد محضر اجتماع معارضيه. وأجلت محكمة الجنح بـ»تيزي وزو» الأسبوع الماضي قضية حناشي إلى الأمس، غير أن المفاجأة كانت بإعلان المحكمة عن سحب الرئيس حناشي للدعوة القضائية التي تقدم بها ضد أعضاء مكتب الشبيبة ويتقدمهم ساعده الأيمن السابق أزلاف، الذي عين رئيسا مؤقتا للديريكتوار قبل أن يتم يوم 7 من سبتمبر الجاري فتح رأس مال الشركة وتقدم اللاعب السابق للفريق صادمي لشراء أغلبية أسهم الفريق بدعم من شركة إيطالية، ليتم بذلك تعيينه رئيسا جديدا لشبيبة القبائل، يذكر أن الدعوة القضائية التي قرر حناشي سحبها استعجالية غير أن المحكمة ستنظر فيها وفق ما تنص عليه القوانين.

لاعبو الشبيبة تحرروا نفسيا ويعدون بالمنافسة على الألقاب





يبدو أن التغييرات التي عرفتها إدارة شبيبة القبائل، برحيل حناشي والطاقم المسير السابق، أثرت بالإيجاب على معنويات رفقاء المتألق جعبوط، الذين عادوا أول أمس بفوز ثمين من خرجتهم إلى البليدة أمام الاتحاد المحلي ضمن الجولة الثانية من المحترف الأول، وأجمع لاعبو الكناري عقب اللقاء الذي انتهى لصالحهم بثلاثية لهدفين أن هذا الفوز سيكون انطلاقة حقيقية لشبيبة الألقاب، ووعدوا أنصار الفريق الذين تنقلوا بأعداد كبيرة إلى مدينة الورود باللعب على الأدوار الأولى هذا الموسم عكس ما كان عليه الحال في المواسة السابقة.