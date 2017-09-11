عواج يضيع مواجهة بلوزداد ولقاء الإفريقي رسميا في 5 جويلية

عادت تشكيلة مولودية الجزائر إلى أجواء التدريبات صبيحة أمس، وخاضت حصة استرجاع بملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان من أجل التخلص من الإرهاق الناجم عن مباراة أول أمس أمام وفاق سطيف والتحضير لمواجهة الغد أمام شباب بلوزداد.

شهدت الحصة التدريبية لمولودية الجزائر التي جرت صبيحة أمس، غياب المهاجم سيد أحمد عواج، الذي تلقى إصابة على مستوى الساق في لقاء وفاق سطيف وتوجه إلى المستشفى رفقة طبيب الفريق أمس من أجل إجراء الفحوصات الطبية المعقمة للوقوف على مدى خطورة إصابته، وأوضحت مصادر مقربة من بيت العميد أن عواج سيعفى من لقاء الغد أمام شباب بلوزداد المنتظر بملعب 20 أوت ضمن الجولة 3 من المحترف الأول، بقرار من المدرب كازوني من أجل تفادي تفاقم إصابته. وفي السياق ذاته، اجتمع المدرب برنار كازوني قبل انطلاق الحصة الصباحية لنهار أمس بأشباله وحثهم على وضع التعادل المخيب أمام وفاق سطيف داخل الديار في طي النسيان والتركيز على داربي الغد أمام الجار شباب بلوزداد الذي يمر بأحسن أحواله بداية هذا الموسم.

قاسي السعيد يضمن تخفيض سعر تذاكر لقاء الكاف إلى 300 دج





أبرزت مصادر مقربة من إدارة العميد، أن المدير الرياضي كمال قاسي السعيد، تلقى ضمانات من طرف مدير ملعب 5 جويلية الأولمبي من أجل استقبال الفريق لمنافسه الإفريقي التونسي ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الكاف المقرر السبت المقبل على أرضية الملعب الأولمبي، التي شهدت تحسنا كبيرا بعد عملية إعادة التهيئة، وهو ما كان يتمناه أنصار المولودية واللاعبون وحتى الطاقم الفني على حد سواء، وأضافت ذات المصادر أن كمال قاسي السعيد اتفق مع مدير ملعب 5 جويلية على تخفيض سعر تذكرة ذهاب ربع النهائي إلى 300 دج من أجل ضمان حضور جماهيري قوي يوم اللقاء.