مولودية الجزائر - الإفريقي التونسي (ملعب 5 جويلية سا 20:45)
العميد في مهمة خطف نصف تأشيرة المربع الذهبي
ستشد أنظار عشاق الكرة العربية خاصة والإفريقية عامة سهرة اليوم نحو ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي سيكون مسرحا لداربي مغاربي ناري بين مولودية الجزائر والجار الإفريقي التونسي في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف بداية من الساعة 20:45.
يبحث عميد الأندية الجزائرية عن إنهاء الشطر الأول من دور ربع النهائي أمام الإفريقي التونسي بنتيجة مريحة تقربه من المربع الذهبي لكأس الكاف قبل لقاء الإياب المرتقب بين الفريقين برادس، حيث تحتاج المولودية إلى فوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل اللعب بأريحية بعد أسبوع من الآن، على أمل خطف بطاقة نصف النهائي ومواصلة كتابة التاريخ في ثاني أقوى المنافسات الإفريقية، بالرغم من أن المهمة ستكون صعبة أمام فريق يملك تجربة كبيرة في المنافسات القارية وأجمع لاعبوه على أنهم قدموا إلى الجزائر من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية قبل موعد الحسم في تونس. ومن جهتهم، أبرز لاعبو العميد أنهم لا يبالون بالوضع الصعب الذي يمر به منافسهم في البطولة التونسية، حيث مرّ بهزائم متتالية منذ انطلاق المنافسة، وأكد حشود وزملاؤه أنهم واعون بالمسؤولية من أجل تحقيق فوز مريح.
كازوني يحث لاعبيه على تفادي تلقي الأهداف
يولي التقني الفرنسي برنار كازوني مدرب مولودية الجزائر أهمية كبيرة لمباراة اليوم بين فريقه والضيف الإفريقي التونسي، وتحدث كازوني مطولا مع أشباله عن مفاتيح الفوز ورفع حظوظ المرور إلى الدور المقبل من منافسة كأس الكاف، ومن بين الأمور الذي شدد عليها التقني الفرنسي ضرورة تفادي تقلي الأهداف أمام الإفريقي التونسي، وفي المقابل طالب كازوني مهاجمي الفريق بالتركيز أمام مرمى المنافس وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في اللقاء حتى يتنقل الفريق إلى تونس بأريحية ولا يلعب تحت ضغط نتيجة مباراة اليوم.