مولودية الجزائر - الإفريقي التونسي (ملعب 5 جويلية سا 20:45)

العميد في مهمة خطف نصف تأشيرة المربع الذهبي

ستشد أنظار عشاق الكرة العربية خاصة والإفريقية عامة سهرة اليوم نحو ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي سيكون مسرحا لداربي مغاربي ناري بين مولودية الجزائر والجار الإفريقي التونسي في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف بداية من الساعة 20:45.

يبحث عميد الأندية الجزائرية عن إنهاء الشطر الأول من دور ربع النهائي أمام الإفريقي التونسي بنتيجة مريحة تقربه من المربع الذهبي لكأس الكاف قبل لقاء الإياب المرتقب بين الفريقين برادس، حيث تحتاج المولودية إلى فوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل اللعب بأريحية بعد أسبوع من الآن، على أمل خطف بطاقة نصف النهائي ومواصلة كتابة التاريخ في ثاني أقوى المنافسات الإفريقية، بالرغم من أن المهمة ستكون صعبة أمام فريق يملك تجربة كبيرة في المنافسات القارية وأجمع لاعبوه على أنهم قدموا إلى الجزائر من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية قبل موعد الحسم في تونس. ومن جهتهم، أبرز لاعبو العميد أنهم لا يبالون بالوضع الصعب الذي يمر به منافسهم في البطولة التونسية، حيث مرّ بهزائم متتالية منذ انطلاق المنافسة، وأكد حشود وزملاؤه أنهم واعون بالمسؤولية من أجل تحقيق فوز مريح.

كازوني يحث لاعبيه على تفادي تلقي الأهداف

يولي التقني الفرنسي برنار كازوني مدرب مولودية الجزائر أهمية كبيرة لمباراة اليوم بين فريقه والضيف الإفريقي التونسي، وتحدث كازوني مطولا مع أشباله عن مفاتيح الفوز ورفع حظوظ المرور إلى الدور المقبل من منافسة كأس الكاف، ومن بين الأمور الذي شدد عليها التقني الفرنسي ضرورة تفادي تقلي الأهداف أمام الإفريقي التونسي، وفي المقابل طالب كازوني مهاجمي الفريق بالتركيز أمام مرمى المنافس وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في اللقاء حتى يتنقل الفريق إلى تونس بأريحية ولا يلعب تحت ضغط نتيجة مباراة اليوم.

تغييرات مرتقبة ونقاش وقراوي وبدبودة يعودون

من المتوقع أن يجري الطاقم الفني للمولودية بقيادة برنار كازوني العديد من التغييرات اليوم على مستوى التشكيلة، بالمقارنة بالتي واجهت شباب بلوزداد في الجولة الفارطة، لاسيما أن الفريق يومها ظهر بوجه شاحب، وسيمنح كازوني اليوم الفرصة لعناصر الخبرة، وستعرف التشكيلة عودة الثنائي نقاش وقراوي للمشاركة أساسيين، كما سيسجل بدبودة أول ظهور له هذا الموسم بألوان المولودية بعدما غاب عن اللقاءات السابقة بسبب التزاماته مع الخضر، فيما تبقى إمكانية الاعتماد على سوقار منذ البداية واردة باعتبار أن الإفريقي ظهر بوجه شاحب في لقاء بلوزداد.

اللاعبون يعولون على دعم «الشناوة»

دعا لاعبو مولودية الجزائر أنصار فريقهم للحضور بقوة في مدرجات 5 جويلية في لقاء اليوم، وأجمع الحارس شاوشي ورفقاؤه على أن حضور الشناوة سيمنحهم دفعة معنوية قوية من أجل اجتياز عقبة الإفريقي التونسي بسلام. وبدورهم، وعد أنصار العميد بغزو ملعب المباراة والوقوف إلى جانب التشكيلة رغم النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة هذا الموسم بتعادل وهزيمة في آخر جولتين.