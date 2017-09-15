العميد في مهمة خطف نصف تأشيرة المربع الذهبي

شريط الاخبار
قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس اجتماعات تشاورية دورية مع رؤساء الكتل لبحث رزنامة الجلسات مشروع بين الجزائر ومنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. العميد في مهمة خطف نصف تأشيرة المربع الذهبي

مولودية الجزائر - الإفريقي التونسي (ملعب 5 جويلية سا 20:45)

العميد في مهمة خطف نصف تأشيرة المربع الذهبي

  15 سبتمبر 2017 - 20:12   قرئ 57 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
العميد في مهمة خطف نصف تأشيرة المربع الذهبي

ستشد أنظار عشاق الكرة العربية خاصة والإفريقية عامة سهرة اليوم نحو ملعب 5 جويلية الأولمبي الذي سيكون مسرحا لداربي مغاربي ناري بين مولودية الجزائر والجار الإفريقي التونسي في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف بداية من الساعة 20:45.

يبحث عميد الأندية الجزائرية عن إنهاء الشطر الأول من دور ربع النهائي أمام الإفريقي التونسي بنتيجة مريحة تقربه من المربع الذهبي لكأس الكاف قبل لقاء الإياب المرتقب بين الفريقين برادس، حيث تحتاج المولودية إلى فوز بفارق هدفين أو أكثر من أجل اللعب بأريحية بعد أسبوع من الآن، على أمل خطف بطاقة نصف النهائي ومواصلة كتابة التاريخ في ثاني أقوى المنافسات الإفريقية، بالرغم من أن المهمة ستكون صعبة أمام فريق يملك تجربة كبيرة في المنافسات القارية وأجمع لاعبوه على أنهم قدموا إلى الجزائر من أجل العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية قبل موعد الحسم في تونس. ومن جهتهم، أبرز لاعبو العميد أنهم لا يبالون بالوضع الصعب الذي يمر به منافسهم في البطولة التونسية، حيث مرّ بهزائم متتالية منذ انطلاق المنافسة، وأكد حشود وزملاؤه أنهم واعون بالمسؤولية من أجل تحقيق فوز مريح.

كازوني يحث لاعبيه على تفادي تلقي الأهداف

يولي التقني الفرنسي برنار كازوني مدرب مولودية الجزائر أهمية كبيرة لمباراة اليوم بين فريقه والضيف الإفريقي التونسي، وتحدث كازوني مطولا مع أشباله عن مفاتيح الفوز ورفع حظوظ المرور إلى الدور المقبل من منافسة كأس الكاف، ومن بين الأمور الذي شدد عليها التقني الفرنسي ضرورة تفادي تقلي الأهداف أمام الإفريقي التونسي، وفي المقابل طالب كازوني مهاجمي الفريق بالتركيز أمام مرمى المنافس وتسجيل أكبر عدد من الأهداف في اللقاء حتى يتنقل الفريق إلى تونس بأريحية ولا يلعب تحت ضغط نتيجة مباراة اليوم.

تغييرات مرتقبة ونقاش وقراوي وبدبودة يعودون
 
من المتوقع أن يجري الطاقم الفني للمولودية بقيادة برنار كازوني العديد من التغييرات اليوم على مستوى التشكيلة، بالمقارنة بالتي واجهت شباب بلوزداد في الجولة الفارطة، لاسيما أن الفريق يومها ظهر بوجه شاحب، وسيمنح كازوني اليوم الفرصة لعناصر الخبرة، وستعرف التشكيلة عودة الثنائي نقاش وقراوي للمشاركة أساسيين، كما سيسجل بدبودة أول ظهور له هذا الموسم بألوان المولودية بعدما غاب عن اللقاءات السابقة بسبب التزاماته مع الخضر، فيما تبقى إمكانية الاعتماد على سوقار منذ البداية واردة باعتبار أن الإفريقي ظهر بوجه شاحب في لقاء بلوزداد.
 
اللاعبون يعولون على دعم «الشناوة» 
 
 
دعا لاعبو مولودية الجزائر أنصار فريقهم للحضور بقوة في مدرجات 5 جويلية في لقاء اليوم، وأجمع الحارس شاوشي ورفقاؤه على أن حضور الشناوة سيمنحهم دفعة معنوية قوية من أجل اجتياز عقبة الإفريقي التونسي بسلام. وبدورهم، وعد أنصار العميد بغزو ملعب المباراة والوقوف إلى جانب التشكيلة رغم النتائج السلبية التي يحققها الفريق في بطولة هذا الموسم بتعادل وهزيمة في آخر جولتين.
 
 
محمد لمين صحراوي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات