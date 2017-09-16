فيروفياريو دا بيرا (موزمبيق) 1 1 اتحاد الجزائر

سوسطارة تضيع فوزا في المتناول والتأهل يلعب في الجزائر

ضيع فريق اتحاد العاصمة أمس، فوزا في المتناول أمام مضيفه فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعدما عدل أصحاب الأرض النتيجة في الأنفاس الأخيرة، ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة.

حققت تشكيلة اتحاد العاصمة الأهم أمس، وعادت بتعادل بهدف لمثله أمام المضيف فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي يقربها كثيرا من بلوغ نصف نهائي أغلى المنافسات الإفريقية. وبالعودة إلى مجريات اللقاء فقد انتهت مرحلته الأولى بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل أشبال بول بوت الشوط الثاني بعزيمة كبيرة من أجل العودة إلى الجزائر بانتصار يضعون به قدما في الدور المقبل، وكان لهم ذلك في الدقيقة 60 بهدف من المهاجم أسامة درفلو. وبينما كان الجميع يظن أن الأمور حسمت لصالح رفقاء الحارس محمد زماموش، تلقى هذا الأخير هدفا قاتلا من أصحاب الضيافة، ليتم تأجيل حسم التأهل إلى اللقاء الذي سيلعب بين الطرفين الأسبوع المقبل في الجزائر. وواجهت تشكيلة سوسطارة العديد من العقبات في مباراة أمس، بسبب سوء أرضية الميدان التي كانت في وضع مزر جدا، مما أثر على أداء اللاعبين وتسبب في إصابات عديدة وسط عناصر الاتحاد، في صورة درفلو وعبد اللاوي وحمزاوي.

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