سوسطارة تضيع فوزا في المتناول والتأهل يلعب في الجزائر

شريط الاخبار
إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. سوسطارة تضيع فوزا في المتناول والتأهل يلعب في الجزائر

فيروفياريو دا بيرا (موزمبيق) 1 1 اتحاد الجزائر

سوسطارة تضيع فوزا في المتناول والتأهل يلعب في الجزائر

  16 سبتمبر 2017 - 19:00   قرئ 35 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
سوسطارة تضيع فوزا في المتناول والتأهل يلعب في الجزائر

ضيع فريق اتحاد العاصمة أمس، فوزا في المتناول أمام مضيفه فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، بعدما عدل أصحاب الأرض النتيجة في الأنفاس الأخيرة، ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة. 

حققت تشكيلة اتحاد العاصمة الأهم أمس، وعادت بتعادل بهدف لمثله أمام المضيف فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي يقربها كثيرا من بلوغ نصف نهائي أغلى المنافسات الإفريقية. وبالعودة إلى مجريات اللقاء فقد انتهت مرحلته الأولى بالتعادل السلبي، قبل أن يدخل أشبال بول بوت الشوط الثاني بعزيمة كبيرة من أجل العودة إلى الجزائر بانتصار يضعون به قدما في الدور المقبل، وكان لهم ذلك في الدقيقة 60 بهدف من المهاجم أسامة درفلو. وبينما كان الجميع يظن أن الأمور حسمت لصالح رفقاء الحارس محمد زماموش، تلقى هذا الأخير هدفا قاتلا من أصحاب الضيافة، ليتم تأجيل حسم التأهل إلى اللقاء الذي سيلعب بين الطرفين الأسبوع المقبل في الجزائر. وواجهت تشكيلة سوسطارة العديد من العقبات في مباراة أمس، بسبب سوء أرضية الميدان التي كانت في وضع مزر جدا، مما أثر على أداء اللاعبين وتسبب في إصابات عديدة وسط عناصر الاتحاد، في صورة درفلو وعبد اللاوي وحمزاوي. 

 ل ص

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات