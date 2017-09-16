تحاشى الخوض في ملفي الفاف والمنتخب الوطني

ولد علي يطلب تحويل عائدات دور الشباب لتمويل الجمعيات الرياضية

دعا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أمس، مدراء الشباب والرياضة إلى ضرورة اللجوء إلى محصلات نشاط دور وبيوت الشباب لتدعيم الجمعيات الرياضية الناشطة، مفيدا أن الإجراء الذي يعتمد على تحويل بعض الأرصدة المالية المحصلة إلى حسابات الجمعيات الرياضية في شكل إعانات لا يتعارض مع القوانين ومعمول به.

أبدى الوزير خلال زيارة تفقدية لواقع قطاعه بولاية قسنطينة استغلها لحضور اختتام فعاليات المحلة الثانية من المسابقة الدولية اختصاص «قفز عالي» التي نظمت بمدينة عين أعبيد وانطلقت قبل 10 أيام، امتعاضه من تأخر أشغال إنجاز القاعة المتعددة الرياضات برشاش، حيث طالب بضرورة إنهاء الأشغال وتسليمها قبل موعد 11 ديسمبر الذي حدده الوزير كموعد لزيارة أخرى لولاية قسنطينة، قال إنه يجب أن يتزامن مع تدشين هذا المرفق الذي طالت مدة انتظار انتهاء الأشغال به وطال انتظار دخوله حيز الخدمة وتخصيصه لشباب وجمعيات الولاية، كما كانت للوزير ولد علي زيارة إلى مركز الفروسية بحي بوالصوف، الذي قال بشأنه ولد علي إنه يحتاج إلى عناية أكبر وأن يتحول دوره من ممارسة هواية ركوب الخيل إلى تكوين رياضيين في هذا المجال، خاصة أن مدينة قسنطينة احتضنت للمرة الثانية على التوالي دورة نجمة الشرق بمشاركة عدة فرسان دوليين وأضحت تستقطب نخبة من الرياضيين. وفي ظل السجال الذي ميز الأسبوع الماضي الساحة الرياضية بعد قدوم التقني الفرنسي بلاكار وما خلفه من زوبعة، خاصة أن اسم ضيف «زطشي» ورد في فضيحة «الحصص العنصرية» التي اقترحها حين كان مديرا فنيا بالاتحادية الفرنسية، رفض الوزير رفضا قاطعا الرد على كل الأسئلة المتعلقة بما يخص الفاف والمنتخب الوطني الذي صنع هو الآخر لاعبيه الحدث بعد هزيمة زامبيا وتصريحات مبولحي.

كريم - ك