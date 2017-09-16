فيما أكد الرئيس صادمي تمسكه بموسوني ورحموني

الكناري يواصل إهدار النقاط والطاقم الفني في عين الإعصار

فشلت تشكيلة شبيبة القبائل مرة أخرى في الفوز داخل الديار للقاء الثاني على التوالي، وتعادلت بهدف لمثله أمام الوافد الجديد على المحترف الأول أتليتيك بارادو برسم الجولة الثالثة في لقاء لعب دون جمهور.ل ص

عادت شبيبة القبائل إلى النقطة صفر بعد تعثرها داخل الديار أمام أتليتيك بارادو بهدف لمثله أول أمس، وكان أنصار الكناري يتوقعون فوز رفقاء الحارس عسلة أمام الباك بعدما عادت التشكيلة في الجولة الثانية بفوز ثمين من خرجتها إلى البليدة عند مواجهة الاتحاد المحلي، وأجمع لاعبو الشبيبة يومها على أن ذاك الفوز يعتبر «الديكليك» نحو تحقيق نتائج مشرفة مستقبلا، غير أن العكس حدث في لقاء بارادو، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 5 بعد تعادلين داخل الديار وفوز خارجها. وصب أنصار الكناري جام غضبهم على الطاقم الفني بقيادة الثنائي رحموني وموسوني، وأجمع عشاق الفريق على أن الثنائي يعتبر ابن الشبيبة ويحب الفريق كثيرا لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون في الطاقم الفني وأن الشبيبة تحتاج إلى مدرب من طينة الكبار بإمكانه قيادة التشكيلة لتحقيق نتائج مشرفة تليق بسمعة الفريق وتطلعات أنصاره.

أطراف تقترح التعاقد مع بلكالام لتحصين محور الدفاع

عاد الحديث في بيت شبيبة القبائل عن إمكانية التعاقد مع المدافع المحوري السابق للفريق سعيد بلكالام، وأبرزت مصادر مقربة من بيت الكناري أن بعض الأطراف اقترحت ضم بلكالام لتحصين محور الدفاع الذي يعتبر أضعف حلقة في التشكيلة، ويوجد مدافع الخضر السابق حاليا دون فريق بعد فسخ عقده مع نادي أورليون الفرنسي، ويمكن للشبيبة ضمه إلى صفوفها دون انتظار فترة الميركاتو الشتوي باعتباره يحمل صفة اللاعب الدولي، شريطة تلقي الموافقة من طرف رئيس الرابطة محفوظ قرباج.

صادمي: «ثقتي كبيرة في موسوني ورحموني»

لم ينتظر رئيس شبيبة القبائل حميد صادمي طويلا للرد على مطالب أنصار الفريق الداعية لإقالة الثنائي موسوني ورحموني من العارضة الفنية للكناري، وأكد صادمي تمكسه بالثنائي عندما قال عقب مباراة الفريق أمام أتليتيك بارادو: «أنا راض عن العمل الذي يقوم به الطاقم الفني وثقتي في موسوني ورحموني كبيرة رغم التعادل داخل الديار». وأوضح ذات المتحدث أن التعادل أمام الباك ليس كارثيا مثلما وصفه البعض مضيفا: «اللاعبون أدوا ما عليهم وأنا واثق من أن أداء الفريق سيتحسن مستقبلا، ويجب الإقرار بأن المنافس يملك تشكيلة قوية ويطبق كرة جميلة».