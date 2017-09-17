العميد يحقق انتصارا مفخخا وكازونــــــــــي متفائل بالتأهل في تونس

حسم نادي مولودية الجزائر الداربي المغاربي الذي جمعه بالنادي الإفريقي التونسي لصالحه بهدف يتيم سهرة أول أمس، في ذهاب ربع نهائي كأس الكاف، غير أن الفوز يبقى مفخخا وغير مريح قبل لقاء العودة المرتقب بين الفريقين الأسبوع المقبل.

فشلت تشكيلة مولودية الجزائر في تحقيق فوز مريح أمام الإفريقي التونسي تعزز به حظوظها في بلوغ نصف نهائي كأس الكاف مثلما تمناه مدرب الفريق برنار كازوني والأنصار، وانتهت القمة المغاربية بفوز العميد بهدف سجله هشام نقاش في وقت مبكر مما جعل الشناوة يتوقعون أهدافا أخرى لفريقهم غير أن سوء التركيز والتسرع الذي طغى على طريقة لعب المولودية في الهجوم حرمها من أهداف أخرى، وبالرغم من أن النتيجة تبقى مفخخة إلا أن التقني الفرنسي كازوني أكد عقب المباراة أن فريقه حقق الأهم، مبرزا أن حظوظ فريقه كبيرة للتأهل، وقال: «أهم شيء أننا لم نتلق أهدافا. صحيح أن النتيجة ليست كبيرة لكنني راض عن أداء فريقي ومتفائل بقدرتنا على التأهل». من جهة أخرى، راسلت إدارة المولودية بقيادة قاسي السعيد الرابطة المحترفة لكرة القدم أمس، من أجل تأجيل لقاء الجولة الرابعة أمام أولمبي المدية المبرمج غدا بداية من الساعة 18، حتى يتنسى للفريق التحضير جيدا للقاء العودة أمام الإفريقي، ومن المؤكد أن قرباج سيرد بالإيجاب على العميد لاسيما أنه قبل تأجيل لقاء اتحاد العاصمة أمام اتحاد بلعباس.

شاوشي يؤكد مستواه وعزي يهدد حشود





نصب الحارس فوزي شاوشي نفسه رجلا لمباراة أول أمس، بفضل تألقه الملفت للانتباه وتدخلاته الصائبة أمام هجوم الإفريقي التونسي بقيادة الثنائي المتألق صابر خليفة وبراهيم شنيحي، ليثبت بذلك حارس الخضر الأسبق أحقيته بمكانة أساسية في تشكيلة المولودية، في حين فاجأ أيوب عزي الجميع بمستواه الكبير الذي قدمه في ذات اللقاء كمدافع أيمن وهو ما أصبح يهدد القائد حشود بالبقاء مجددا في كرسي الاحتياط في لقاء الإياب، لاسيما أن كازوني لم يقتنع بمستواه.

نقاش يواصل التألق ويصعد إلى وصافة هدافي الكاف





واصل هشام نقاش تقديم مستوياته الكبيرة، وكان أشبه بالسم القاتل في دفاع الإفريقي التونسي، مما يؤكد أن كازوني لم يخطئ في المراهنة عليه، ورفع نقاش رصيده من الأهداف إلى 5 في كأس الكاف ليصعد بذلك إلى وصافة الهدافين مناصفة مع الجزائري براهيم شنيحي مهاجم الإفريقي التونسي، فيما يتصدر جيريمي بروكي مهاجم سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي القائمة بـ 9 أهداف كاملة، بينما خرج سابيلو ندزينيسا لاعب امبابان سوالوز السوازيلندي صاحب 6 أهداف من سباق الهدافين، بحكم أن فريقه أقصي من المنافسة.

التشكيلة أجرت حصة استرجاع أمس بمعنويات مرتفعة





عادت تشكيلة مولودية الجزائر إلى أجواء التدريبات صبيحة أمس، وأجرى الفريق حصة استئناف بأرضية ملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، وهي الحصة التي جرت في أجواء رائعة بين اللاعبين الذين كانوا متفائلين بقدرتهم على حسم التأهل في تونس. وقسم الطاقم الفني بقيادة كازوني التمارين خلال تدربيات أمس، حيث اكتفت العناصر التي واجهت الإفريقي بالركض مع بعض التمارين الخفيفة بالكرة، في حين خضعت العناصر الاحتياطية لبرنامج تكتيكي وتقني خاص.