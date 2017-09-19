أنصار الكناري متخوفون من تكرار سيناريو بوحفص مع صادمي!

شريط الاخبار
قايد صالح يعدد ستة تهديدات كبرى تتربص بأمن الجزائر أشخاص تسببوا في نكسة المدرسة الجزائرية أرادوا توقيع بيان ضد بن غبريت أويحيى يناقش حلول الأزمة الاقتصادية مع مقاعد شاغرة! لجنة تحقيق تحل بمديرية التجارة لوهران وترفع تقريرا أسود لبن مرادي زطشي الديكتاتور يقيل مدير مركز سيدي موسى لإرضاء صديقه! استرجاع 18 سيارة مهرّبة من إسبانيا وفرنسا عبر ميناء مستغانم نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بشلّ القطاع أعوان أمن يعتدون على طالبات بإقامة الذكرى الثلاثين في وهران أساتذة يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو أعوان أمن يعتدون على طالبات بإقامة الذكرى الثلاثين في وهران معاهد التكوين تستقبل 180 ألف مسجل و1500 مكوّن جديد استعمال أجهزة الكشف عن المعادن لتفتيش مرتادي مراكز الأمن تمار ينفي تحويل مساكن عدل إلى أل.بي.أ أخطاء في الوثائق تحرم مواطنين من الترشح للمحليات بتيزي وزو نواب ينتقدون اللجوء لمقاربات الحكومات الغربية لحل الأزمة الاقتصادية مصير عشرات الحراقة الجزائريين نحو أوروبا ما زال مجهولا معالجة 63 قضية إجرامية بتقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات دمج الفلاحة بتربية المائيات لتنمية مستدامة بمستغانم قائمة جديدة للسلع الخاضعة لرخص الاستيراد بداية من جانفي حماس تعود إلى حضن الدولة الفلسطينية صمت ولد علي بقسنطينة يفتح باب التأويلات ! فاعلون عموميون وخواص يؤسسون ألجيريا توريزم كلوستر سوغرال ترتقب استلام تسيير 20 محطة برية جديدة جازي تفتتح نقاط بيع جديدة في سيق وعين فكرون وراس الوادي أويحيى يبعث برسائل طمأنة للشعب ويدعوه للصبر على أعباء خيــــــــــارات الحكومة مطاعم مغلقة وتلاميذ ببطون فارغة لأكثر من 10 أيام مليون و700 ألف طالب التحقوا بالجامعات هذه السنة الغموض يكتنف رفع تسعيرة المياه العام المقبل هناك مخارج أخرى للأزمة عدا طبع النقود التفاف الشعب حول رئيسه أحسن رد على دعاة عدم الاستقرار المزمن وزارة التعليم العالي تنفي تقليص المنحة الجامعية النفط يستقر عند سعر 55.60 دولارا في انتظار تعاف نحو 60 دولارا 10 آلاف طالب ليسانس يلتحقون بجامعة الجزائر 3 إرهابي يسلم نفسه للمصالح الأمنية في جيجل بوعزقي يراهن على توسيع المساحات الزراعية إلى 9 ملايين هكتار لتحقيق الاكتفاء الذاتي إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ»
  1. الرئيسية
  2. الرياضة
  3. رياضة محلية
  4. أنصار الكناري متخوفون من تكرار سيناريو بوحفص مع صادمي!

الرئيس وجد صيغة للاستفادة من أموال المموّلين رغم أنف حناشي

أنصار الكناري متخوفون من تكرار سيناريو بوحفص مع صادمي!

  19 سبتمبر 2017 - 10:31   قرئ 21 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
أنصار الكناري متخوفون من تكرار سيناريو بوحفص مع صادمي!

 بدأ الشك يتسرب إلى نفوس أنصار شبيبة القبائل تجاه رئيسهم الجديد عبد الحميد صادمي، الذي وعدهم قبل تعيينه خليفة لمحند شريف حناشي بالقضاء على الأزمة المالية التي عانى منها الفريق، لاسيما أنه تحدث عن جلب شركة إيطالية من أجل ذلك.

 
تجربة شباب بلوزداد مع رئيسه محمد بوحفص، سيناريو يتخوف أنصار شبيبة القبائل من أن يعيشه فريقهم بعد قرابة أسبوعين عن تعيين اللاعب السابق للفريق عبد الحميد صادمي رئيسا للكناري، وخرج عشاق الشبيبة عن صمتهم في ظل تواصل الأزمة المالية ومطالبة اللاعبين بمستحقاتهم العالقة رغم الوعود التي تقدم بها الرئيس الجديد، وتابع أنصار شبيبة القبائل مثل باقي أنصار الفرق الجزائرية «سيناريو» الاحتيال والوعود الكاذبة التي راح ضحيتها شباب بلوزداد وأنصاره مع الرئيس الحالي محمد بوحفص الذي قال إنه سيجلب مستثمرا من دبي، غير أن الأيام كشفت عجزه طيلة وجوده في الشباب عن احتواء الأزمة المالية إلى حد كتابة هذه الأسطر، وحذر أنصار الشبيبة من تكرار نفس السيناريو مع صادمي الذي أوهمهم بجلب شركة إيطالية، غير أنه يبحث في الوقت الراهن عن الاستفادة من الأموال التي دخلت رصيد الشبيبة البنكي من أجل تقليص حدة الأزمة المالية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مقربة من بيت الكناري أن الرئيس عبد الحميد صادمي تحدث أمس مع مدير البنك وتلقى ضمانات من طرف هذا الأخير لتسوية الأمور ومنح «شيك» جديد للشبيبة يحمل ختم صادمي، على أن تصب الأموال اليوم أو غدا على أقصى تقدير. وكان مسؤولو الشبيبة قد اتهموا حناشي بإخفاء صك الفريق بعد دخول مبلغ مالي معتبر لرصيد الشبيبة يقدر بـ 5.6 مليار سنتيم من طرف الممولين.
 
محمد لمين صحراوي
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من رياضة محلية

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات