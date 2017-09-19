أنصار الكناري متخوفون من تكرار سيناريو بوحفص مع صادمي!

بدأ الشك يتسرب إلى نفوس أنصار شبيبة القبائل تجاه رئيسهم الجديد عبد الحميد صادمي، الذي وعدهم قبل تعيينه خليفة لمحند شريف حناشي بالقضاء على الأزمة المالية التي عانى منها الفريق، لاسيما أنه تحدث عن جلب شركة إيطالية من أجل ذلك.

تجربة شباب بلوزداد مع رئيسه محمد بوحفص، سيناريو يتخوف أنصار شبيبة القبائل من أن يعيشه فريقهم بعد قرابة أسبوعين عن تعيين اللاعب السابق للفريق عبد الحميد صادمي رئيسا للكناري، وخرج عشاق الشبيبة عن صمتهم في ظل تواصل الأزمة المالية ومطالبة اللاعبين بمستحقاتهم العالقة رغم الوعود التي تقدم بها الرئيس الجديد، وتابع أنصار شبيبة القبائل مثل باقي أنصار الفرق الجزائرية «سيناريو» الاحتيال والوعود الكاذبة التي راح ضحيتها شباب بلوزداد وأنصاره مع الرئيس الحالي محمد بوحفص الذي قال إنه سيجلب مستثمرا من دبي، غير أن الأيام كشفت عجزه طيلة وجوده في الشباب عن احتواء الأزمة المالية إلى حد كتابة هذه الأسطر، وحذر أنصار الشبيبة من تكرار نفس السيناريو مع صادمي الذي أوهمهم بجلب شركة إيطالية، غير أنه يبحث في الوقت الراهن عن الاستفادة من الأموال التي دخلت رصيد الشبيبة البنكي من أجل تقليص حدة الأزمة المالية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر مقربة من بيت الكناري أن الرئيس عبد الحميد صادمي تحدث أمس مع مدير البنك وتلقى ضمانات من طرف هذا الأخير لتسوية الأمور ومنح «شيك» جديد للشبيبة يحمل ختم صادمي، على أن تصب الأموال اليوم أو غدا على أقصى تقدير. وكان مسؤولو الشبيبة قد اتهموا حناشي بإخفاء صك الفريق بعد دخول مبلغ مالي معتبر لرصيد الشبيبة يقدر بـ 5.6 مليار سنتيم من طرف الممولين.