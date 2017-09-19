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لجنة معاينة الملاعب تزور ملعب 1 نوفمبر بعد انتهاء الأشغال

الحراش تواجه المحمدية وديا وتفاؤل باستقبال السنافر في لافيجري

  19 سبتمبر 2017 - 10:35   قرئ 19 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الحراش تواجه المحمدية وديا وتفاؤل باستقبال السنافر في لافيجري

تواصل تشكيلة اتحاد الحراش تحضيراتها الجدية تحسبا لاستقبال شباب قسنطينة في بداية الأسبوع المقبل ضمن مجريات الجولة 4 من الرابطة المحترفة الأولى «موبيليس».

 
برمج الطاقم الفني لاتحاد الحراش بقيادة الثنائي بن عمر وبشوش الذي خلف المدرب المستقيل يونس إفتسان، مباراة ودية على ملعب 1 نوفمبر بالحراش أمام الفريق الجار هلال المحمدية الناشط في الأقسام الدنيا، ويبحث الطاقم الفني للصفراء من خلال هذه المباراة عن ضبط التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها شباب قسنطينة السبت المقبل في الجولة المقبلة. وفي هذا السياق، من المنتظر أن يحل اليوم أو غدا على أقصى تقدير أعضاء من لجنة معاينة الملاعب التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم بملعب 1 نوفمبر بالحراش، من أجل الوقوف على مدى جاهزية الملعب لاحتضان مباريات الفريق في المحترف الأول، لاسيما بعد انتهاء الأشغال المتعلقة بغرف تغيير الملابس الخاصة باللاعبين وحتى  الحكام، بالإضافة إلى بعض الروتوشات على مستوى المدرب ومقاعد البدلاء. وراسلت إدارة الحراش الرابطة أمس من أجل إبلاغها بعملية الانتهاء من عمليات الترميم، وكلها أمل في تأهيل هيئة محفوظ قرباج لملعب «لافيجري» بداية من اللقاء المقبل أمام الـ «سي أس سي»، لاسيما أن مسؤولي الصفراء يرفضون رفضا قاطعا برمجة اللقاء في ملعب بولوغين مثلما اختارت الرابطة.
 
بشوش وبن عمر يقودان أول حصة وبن سمرة يرفض عودة إفتسان

أشرف الثنائي بن عمر وبشوش على أول حصة تدريبية لفريق اتحاد الحراش، وعرفت تدريبات أمس حضور جميع اللاعبين باستثناء اللاعب مازاري الذي أصيب بتسمم غدائي، بالإضافة إلى بلعربي المصاب الذي تبقى مشاركته مستبعدة أمام الـ «سي أس سي»، وتحاشى الطاقم الفني المؤقت الحديث مع لاعبي الفريق عن اللقاء المقبل لتخفيف الضغط عنهم بعد 3 هزائم متتالية، عجلت برحيل المدرب الرئيسي يونس إفتسان. وأوضحت مصادر فاعلة في البيت الحراشي أن إفتسان قد تراجع عن فكرة الرحيل وقرر العودة إلى تدريب الفريق، غير أن الرئيس فيصل بن سمرة رفض الأمر جملة وتفصيلا وأكد لمدربه السابق أنه فصل في هوية خليفته الذي سيباشر مهامه بعد لقاء شباب قسنطينة.
 
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