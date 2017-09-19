بدران يجري الكشـــــــــــــــــوفات اليوم ومخاوف من غيابه أمام  الساورة

ذكر مصدر حسن الإطلاع أن المدافع الـــــــــــــــــمحوري للوفاق بدران يجري كشوفات معمقة على مستوى الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة أمام اتحاد بسكرة، ويأمل المســـــــــــــــــؤول الأول عن العارضة الفنية للوفاق أن تكون إصابة اللاعب في المرفق غير خطيرة وأن لا تهدد مشاركته خلال مواجهة الجولة الرابعة أمام شبـــــــــــــــــيبة الساورة.

على اعتبار أن التشكيلة السطايفية لا تمتلك خيارات كثيرة في محور الدفاع في الفترة الحالية، ومن دون شك فإن غياب بدران عن لقاء السبت المقبل من شأنه أن يخلط حسابات المدرب خير الدين مضوي بالنظر لوزن المدافع في الكتيبة السوداء والبيضاء خلال الموسم الحالي.

مضوي سيحدث تعديلات في لقاء الساورة





بعد الأداء الباهت المقدم من قبل تشكيلة الوفاق في لقاء اتحاد بسكرة بملعب 8 ماي 45، قرر المدرب خير الدين مضوي إحداث تعديلات على التشكيلة خلال مواجهة الجولة المقبلة أمام شبيبة الساورة، إذ من المنتظر أن تسجل بعض العناصر عودتها من جديد في صورة المهاجمين بن عياد وكذا جحنيط، إضافة إلى متوسط الميدان عيبود، لاسيما أن التقني السطايفي أبدى عدم رضاه عن المستوى المقدم من قبل بعض اللاعبين الذين سيحالون على الاحتياط في لقاء الساورة.

طالب لاعبيه بنسيان مواجهة بسكرة

طالب المدرب خير الدين مضوي لاعبيه خلال حصة الاستئناف بنسيان المواجهة الماضية أمام الصاعد الجديد اتحاد بسكرة، مشددا على ضرورة تحويل الاهتمام للمباراة المقبلة ضد شبيبة الساورة ووجوب تحسين الأداء خلال اللقاء سالف الذكر، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومن ثمة المواصلة في سلسلة النتائج الإيجابية المسجلة في بداية الموسم الحالي، لاسيما أن النادي السطايفي مقبل على مباريات قوية في الجولات المقبلة من البطولة، والبداية بمواجهة شبيبة الساورة، ولابد فيها أن يكونوا في كامل الجاهزية على جميع الأصعدة.