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العميد استأنف بتعداد مكتمل تحسبا لمواجهة الإفريقي

كازونــــــي يرفـــــع وتيـــــرة العمـــــل ويريـــــد محاربيـــــن فـــــي رادس

  20 سبتمبر 2017 - 09:55   قرئ 6 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
كازونــــــي يرفـــــع وتيـــــرة العمـــــل ويريـــــد محاربيـــــن فـــــي رادس

رفع مدرب مولودية الجزائر برنار كازوني وتيرة العمل مع عودة التشكيلة إلى التحضيرات أمس، بعد استفادتها من يوم راحة، وبرمج التقني الفرنسي حصتين تدريبتين بملعب الفندقة والإطعام بعين البنيان.

عادت تشكيلة مولودية الجزائر إلى أجواء التدريبات صبيحة أمس، تحضيرا لمواجهة إياب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام مضيفها الإفريقي التونسي المقررة الأحد المقبل، وشهدت تدريبات العميد حضور جميع اللاعبين ما يوحي بأن الفريق عازم على العودة بتأشيرة التأهل من خرجته إلى رادس، كما حاول التقني الفرنسي برنار كازوني شحن بطاريات لاعبيه في الجزائر قبل السفرية المقررة غدا، حيث برمج لاعب أولمبيك مرسيليا الفرنسي السابق حصتين صباحية ومسائية، وركز كثيرا على الجانب البدني لرفع مستوى لاعبيه بدنيا على أن يواصل الفريق اليوم أيضا بنفس النسق بمعدل حصتين في اليوم مع التركيز على الجانب البدني بدرجة أولى، في حين ستخصص الحصص التي سيخوضها رفقاء عواج في تونس من الخميس إلى غاية السبت ليلة المباراة للجانب الفني وكذا التكتيكي.

هذا ما قاله كازوني للاعبين قبل حصة صباح أمس

اجتمع التقني الفرنسي برنار كازوني قبيل انطلاق الحصة الصباحية بلاعبيه أمس، وتحدث معهم عن الموعد المهم الذي ينتظرهم الأحد القادم أمام النادي الإفريقي التونسي، بعدما أنهى الفريق الشطر الأول من مهمة العبور إلى نصف نهائي الكاف بهدف دون رد في الجزائر، وألقى كازوني خطابا حماسيا على لاعبيه قائلا: «أريد محاربين فوق أرضية الميدان، سندخل اللقاء أمام الإفريقي من أجل الفوز أو التعادل حتى نعود بالتأهل من تونس ونفرح أنصارنا». وأضاف الفرنسي بنبرة حماسية: «على كل واحد منكم أن يكون على أتم استعداد من أجل التضحية يوم اللقاء، ويجب أن تكونوا جميعا مستعدين سواء من يشارك أساسيا أو من يدخل احتياطيا».

شاوشي غادر التدريبات  لكن إصابته غير مقلقة

اضطر الحارس فوزي شاوشي للتوقف عن التدريبات ومغادرة أرضية ملعب عين البنيان في الحصة الصباحية قبل نهايتها بنصف ساعة بعدما أحس ببعض الآلام على مستوى الكتف الأيمن بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الإفريقي، وتلقى شاوشي العلاج من طرف الطاقم الطبي للفريق، قبل أن يتبين أن إصابته لا تدعو للخطر، وعاد الحارس الدولي السابق للتدرب بشكل عادي في الحصة المسائية التي انطلقت على الساعة الخامسة.

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