الحراش يستقبل «سي أس سي» رسميا على ملعبه السبت المقبل

سيستقبل فريق اتحاد الحراش نظيره شباب قسنطينة رسميا على ملعب 1 نوفمبر بالحراش يوم السبت المقبل، بداية من الساعة 17 ضمن مجريات الجولة 4 من الرابطة المحترفة الأولى.

مثلما كان منتظرا، زارت لجنة تأهيل الملاعب التابعة للرابطة المحترفة ملعب «لافيجري» بالحراش أمس، من أجل معاينته بعد الأشغال التي أقيمت عليه في الآونة الأخيرة من طرف عمال بلدية المحمدية، ودونت اللجنة أمس أمورا إيجابية عن الملعب خاصة على المدرجات وغرف تغيير الملابس، على أن تقدم تقريرها إلى قرباج الذي سيعلن في الساعات القليلة المقبلة عن تحول لقاء اتحاد الحراش أمام شباب قسنطينة من ملعب بولوغين إلى لافيجري حسبما كشفته مصادر مقربة من بيت الصفراء. وانتشر خبر تأهيل ملعب 1 نوفمبر بسرعة البرق بين معاقل أنصار الاتحاد الذين اشتاقوا كثيرا للاستقبال هناك، ووعدوا بغزو الملعب يوم اللقاء. في سياق منفصل، كشفت مصادرنا أن الرئيس فيصل بن سمرة قام أمس، بتسوية الأجر الشهرية لبعض العناصر التي لم تنل مستحقاتها منذ فترة، وهي الخطوة التي يبحث من خلالها الرئيس عن تحفيز لاعبيه قبل استقبال السياسي، على أمل وضع حد لسلسة الهزائم وتحقيق أول فوز في الموسم الجديد.