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الداربي العاصمي "مولودية الجزائر- اتحاد العاصمة" رسميا بملعب 05 جويلية

  22 سبتمبر 2017 - 10:52   قرئ 48 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
الداربي العاصمي "مولودية الجزائر- اتحاد العاصمة" رسميا بملعب 05 جويلية

اعلنت الرابطة المحترفة  لكرة القدم أمس عن نقل مقابلة "الداربي العاصمي" بين مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر,  لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, المقررة ليوم السبت 7 أكتوبر القادم على الساعة 45ر17 الى ملعب 5  جويلية ي بعد أن كانت مبرمجة سابقا بملعب عمر حمادي (بولوغين- الجزائر) علي  الساعة الخامسة

و لم تذكر الهيئة المسيرة للمنافسة اسباب هذا التغيير لمكان اجراء  المواجهة العاصمية.ولم يحتضن ملعب 5 جويلية, أي مباراة من البطولة الوطنية  للموسم الجديد لحد  الآن بسبب الأشغال الجارية منذ أسابيع  لإصلاح أرضية الميدان, غير أنه احتضن  مواجهة  مولودية الجزائر و ضيفه النادي الإفريقي  التونسي (1-0), لحساب ذهاب الدور ربع النهائي ذهاب لكأس الكونفدرالية الإفريقية ي كما سيحتضن المقابلة التي ستجمع بين اتحاد الجزائر و فريق  فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي, المقررة يوم السبت القادم على الساعة 30ر18 ,  لحساب إياب الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقي

و ستلعب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على مدار ثلاثة  أيام, إذ ستنطلق يوم الخميس 5 أكتوبر بإجراء مواجهة عاصمية أخرى بين نصر حسين  داي ونادي بارادو, بداية من الساعة 00ر17 بملعب 20 أوت 1955 (العاصمة).

برنامج الجولة السادسة :

الخميس 5 أكتوبر :

ملعب 20 أوت 1955 : نصر حسين داي - نادي بارادو 00ر17 سا

الجمعة 6 أكتوبر :

ملعب عمر حمادي : اتحاد الحراش - مولودية وهران 00ر17 سا

ملعب 8 ماي 1945 : وفاق سطيف - أولمبي المدية  00ر17 سا

السبت 7 أكتوبر :

ملعب العالية : اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 00ر16 سا

ملعب لحوى اسماعيل : دفاع تاجنانت - اتحاد البليدة 00ر16 سا

ملعب 24 فيفري : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل  0ر17 سا

ملعب 20 أوت : شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 00ر17 سا

 

ملعب 5 جويلية  : مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر 45ر17 سا

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