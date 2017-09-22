الداربي العاصمي "مولودية الجزائر- اتحاد العاصمة" رسميا بملعب 05 جويلية

اعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم أمس عن نقل مقابلة "الداربي العاصمي" بين مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر, لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, المقررة ليوم السبت 7 أكتوبر القادم على الساعة 45ر17 الى ملعب 5 جويلية ي بعد أن كانت مبرمجة سابقا بملعب عمر حمادي (بولوغين- الجزائر) علي الساعة الخامسة

و لم تذكر الهيئة المسيرة للمنافسة اسباب هذا التغيير لمكان اجراء المواجهة العاصمية.ولم يحتضن ملعب 5 جويلية, أي مباراة من البطولة الوطنية للموسم الجديد لحد الآن بسبب الأشغال الجارية منذ أسابيع لإصلاح أرضية الميدان, غير أنه احتضن مواجهة مولودية الجزائر و ضيفه النادي الإفريقي التونسي (1-0), لحساب ذهاب الدور ربع النهائي ذهاب لكأس الكونفدرالية الإفريقية ي كما سيحتضن المقابلة التي ستجمع بين اتحاد الجزائر و فريق فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي, المقررة يوم السبت القادم على الساعة 30ر18 , لحساب إياب الدور ربع النهائي لمنافسة رابطة أبطال إفريقي

و ستلعب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على مدار ثلاثة أيام, إذ ستنطلق يوم الخميس 5 أكتوبر بإجراء مواجهة عاصمية أخرى بين نصر حسين داي ونادي بارادو, بداية من الساعة 00ر17 بملعب 20 أوت 1955 (العاصمة).

برنامج الجولة السادسة :

الخميس 5 أكتوبر :

ملعب 20 أوت 1955 : نصر حسين داي - نادي بارادو 00ر17 سا

الجمعة 6 أكتوبر :

ملعب عمر حمادي : اتحاد الحراش - مولودية وهران 00ر17 سا

ملعب 8 ماي 1945 : وفاق سطيف - أولمبي المدية 00ر17 سا

السبت 7 أكتوبر :

ملعب العالية : اتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 00ر16 سا

ملعب لحوى اسماعيل : دفاع تاجنانت - اتحاد البليدة 00ر16 سا

ملعب 24 فيفري : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 0ر17 سا

ملعب 20 أوت : شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 00ر17 سا

ملعب 5 جويلية : مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر 45ر17 سا