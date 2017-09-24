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إياب ربع نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم الإفريقي التونسي – مولودية الجزائر (ملعب رادس سا 19)

العميد على بعد 90 دقيقة عن كتابة تاريخ قاري جديد

  24 سبتمبر 2017 - 10:55   قرئ 1 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
العميد على بعد 90 دقيقة عن كتابة تاريخ قاري جديد

ينزل ممثل الجزائر في كأس الكاف المولودية ضيفا على ملعب رادس الأولمبي بتونس لمواجهة النادي الإفريقي المحلي عشية اليوم بداية من الساعة 19، بهدف العودة ببطاقة نصف نهائي ثاني أقوى المنافسات القارية.

 
ستكون 90 دقيقة هي الفصيل اليوم بين مولودية الجزائر وتاريخ جديد للفريق في المنافسات القارية، عندما يواجه عميد الأندية الجزائرية مضيفه الإفريقي التونسي في إياب ربع نهائي كأس الكاف، ولم يسبق للمولودية أن بلغت هذا الدور المتقدم في هذه المنافسة باعتبار أنها كانت تغادر دوما من دور المجموعات، غير أن الفوز اليوم أو التعادل أو حتى الهزيمة بفارق هدف شريطة التسجيل سيضع المولودية في المربع الذهبي، باعتبار أنها فازت في الذهاب بهدف يتيم سجله المتألق نقاش. ويعلم لاعبو المولودية أن المهمة لن تكون سهلة أمام منافس يبحث هو الآخر عن مواصلة المغامرة الإفريقية ورد الاعتبار لنفسه من سلسلة النتائج السلبية محليا، إلا أن شاوشي وزملاؤه يعولون على رفع التحدي والعودة إلى الجزائر بأحلى تأهل.
 
كازوني يخفي أوراقه ويحضر مفاجأة لسيموني

رفض التقني الفرنسي برنار كازوني الإفصاح عن خطته التي سيعتمد عليها في لقاء اليوم أو حتى على اللاعبين الذين يعول عليهم، بدليل أنه أطلق تصريحات دبلوماسية في رده أول أمس عن مدى جاهزية العناصر المصابة حينما قال: «جئنا إلى هنا بـ 22 لاعبا وجميعهم جاهزون للمشاركة»، ويبدو جليا أن الفرنسي يحضر مفاجأة لمدرب الإفريقي ماركو سيموني، لاسيما أن هذا الأخير أكد أنه قرأ جيدا أسلوب لعب المولودية وعدّد نقاط قوتها وضعفها.
 
الفرنسي يركز على الكرات الثابتة في الدفاع والهجوم

عرفت الحصص التدريبية الثلاث التي خاضتها عناصر المولودية منذ تواجدها في تونس تركيز الطاقم الفني بقيادة برنار كازوني كثيرا على التمارين الخاصة بالكرات الثابتة سواء في الشق الهجومي أو حتى في الشق الدفاعي أيضا، وكان كازوني قد أكد في العديد من المناسبات أن تشكيلته تعاني كثيرا من هذه الناحية ما جعله يبرمج عدة تمارين قصد تحسين أداء لاعبيه في الكرات الثابتة في الدفاع والهجوم على حد سواء.
 
ل صحراوي
 

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