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من بينها نصف نهائي "الشامبينزليغ" أمام الوداد البيضاوي

رزنامة جهنمية لاتحاد العاصمة بـ 7 مباريات في 21 يوما

  25 سبتمبر 2017 - 10:17   قرئ 33 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
رزنامة جهنمية لاتحاد العاصمة بـ 7 مباريات في 21 يوما

بعد تأهلها الصعب إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، ستكون تشكيلة اتحاد العاصمة أمام رزنامة جهنمية في الأيام القليلة القادمة بلعبها 7 لقاءات كاملة في ظرف لا يتجاوز 3 أسابيع.

 
لن تستريح تشكيلة اتحاد العاصمة سوى 4 أيام لتعود إلى المنافسة القارية عقب تأهلها الصعب أول أمس، أمام نادي فيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، بعد التعادل السلبي على ملعب 5 جويلية الأولمبي، واستفاد الاتحاد من التعادل الإيجابي في لقاء الذهاب بهدف لمثله ليعبر إلى المربع الذهبي، أين سيواجه الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة القادم بملعبه، مما جعل المدرب بول بوت يبرمج حصة الاستئناف اليوم، لمباشرة الاستعداد لهذا الموعد الهام، وأبدى التقني البلجيكي تخوفه من تأثر لاعبيه بآثار التعب والإرهاق، لا سيما أن القادم أصعب باعتبار أن الاتحاد سيلعب في الفترة الممتدة ما بين 29 من سبتمبر الجاري و21 أكتوبر الداخل 7 مباريات كاملة الأولى في ذهاب نصف نهائي الشامبينز ليغ أمام الوداد البيضاوي والأخيرة أمام الفريق ذاته في إياب المنافسة ذاتها، وتتخللهما مباريات البطولة أمام اتحاد بلعباس يوم 3 أكتوبر ومولودية الجزائر يوم 7 من الشهر ذاته (اللقاء قد يؤجل بسبب مباراة الخضر والكاميرون) واتحاد الحراش في العاشر من الشهر ذاته واتحاد بسكرة في الـ 13 منه ووفاق سطيف يوم 17 من الشهر ذاته وهي كلها مباريات قوية سترهق كثيرا لاعبي سوسطارة.
 
أداء التشكيلة في تراجع وزماموش جنب الكارثة

لم يكن أداء تشكيلة اتحاد العاصمة في مباراة أول أمس، أمام نادي فيروفياريو دا بيرا مقنعا على غرار باقي مستويات الفريق التي قدمها في لقاءاته الأخيرة، وهو الأمر الذي كاد يكلف أشبال بول بوت إقصاء مرّا داخل الديار من ربع نهائي الشامبينز ليغ لولا تألق الحارس محمد أمين زماموش الذي أنقذ مرماه في العديد من المناسبات، وسيكون البلجيكي مطالبا باحتواء الوضع وتحسين أداء الفريق في الثلاث أيام القادمة من أجل مواصلة المشوار في المنافسة القارية، باعتبار أن الداربي المغاربي أمام الوداد البيضاوي سيكون أكثر صعوبة.
 
بلوغ النهائي يدرّ على سوسطارة 36 مليارا و50 في حال التتويج

ستنتعش خزينة اتحاد العاصمة بنحو 50 مليار سنتيم في حال تتويج الفريق بالنسخة الحالية لرابطة أبطال إفريقيا، حسبما كشفت عنه الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، وذكر الكاف في هذا الصدد أن بطل الشامبينز ليغ سيحصل على 3.5 ملايين دولار أي ما يعادل 50 مليارا، في حين أن الاتحاد سيستفيد من جائزة تقدر بـ 2 مليون دولار، أي ما يقارب 36 مليار سنتيم بمجرد بلوغه نهائي أغلى المسابقات في القارة السمراء.
 
ل. صحراوي
 

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