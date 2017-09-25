«سي اس سي» يحصد نقطة من «الكوزينة» ويقترب من الصدارة

استطاع فريق شباب قسنطينة أن يعود إلى مدينة الجسور المعلقة بنقطة ثمينة خلال المواجهة التي جمعته بمستضيفه اتحاد الحراش بملعب 20 أوت 55 لحساب الجولة الرابعة من عمر الرابطة الأولى.

تمكن النادي الرياضي القسنطيني من المواصلة في سكة النتائج الإيجابية وواصل زحفه نحو المقدمة، بعد تقليصه الفارق عن المتصدر إلى ثلاث نقاط فقط، ورغم أن أصحاب الزي الأخضر والأسود واجهوا منافسا جريحا لا يوجد في أحسن أحواله مع بداية الموسم الحالي، لكن تبقى نتيجة التعادل إيجابية، بالنظر إلى الغيابات التي عرفها الفريق في تلك المواجهة في صورة المهاجم بلعميري وكذا المدافع الأيسر بن شريفة.

الإدارة تعتزم تسوية منحة النصرية





بعد أن أصبحت العناصر القسنطينية تدين بثلاث منح تتعلق بالفوزين المحققين أمام كل من نصر حسين داي واتحاد بلعباس، وكذا التعادل خارج الديار في لقاء اتحاد الحراش، فإن إدارة النادي الرياضي القسنطيني قررت تسوية منحة لقاء النصرية هذا الأسبوع في خطوة تحفيزية للاعبين من أجل المواصلة في سكة النتائج الإيجابية في المباريات القادمة التي تنتظرهم بالبطولة، ورغم أن العناصر القسنطينية لم تطالب بمستحقاتها، إلا أن القائمين على شؤون شباب قسنطينة يهدفون من وراء ذلك إلى رمي الكرة في مرمى رفقاء الحارس رحماني للحفاظ على دينامكية النتائج. ومن جهة أخرى، فإن المناجير العام عرامة ما زال يواصل مساعيه من أجل تسوية مشكل بعض اللاعبين الذين لم يتحصلو على أموالهم عند التحاقهم بصفوف الخضورة خلال الصائفة الماضية.

بزاز «التعادل مفيد لنا للاستمرار في ديناميكية النتائج الإيجابية»





تحدث قائد فريق شباب قسنطينة بزاز عن المباراة أمام اتحاد الحراش، معتبرا التعادل المسجل في تلك المواجهة بالجيد بالنسبة لأصحاب الزي الأخضر والأسود من أجل الاستمرار في سكة النتائج الإيجابية في قادم المباريات، لا سيما أن النادي الرياضي القسنطيني تنتظره تحديات كبيرة في قادم اللقاءات، والتي سيتحدد على ضوئها هدف الفريق خلال الموسم الحالي، كما أضاف أن الوضعية التي يوجد فيها الاتحاد لا تعكس التشكيلة الجيدة التي يملكها، والتي تزخر بلاعبين من المستوى العالي.