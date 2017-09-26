تراجع أجور اللاعبين بنسبة تتراوح بين 10 و 38 بالمائة

عرفت أجور لاعبي الرابطة المحترفة الأولى والثانية- موبيليس, تراجعا, تراوح بين 10 و38 بالمائة , حسبما افادت به أمس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم

وحسب عرض قدمه نائب رئيس رابطة كرة القدم المحترفة, فوزي قليل, خلال اجتماع المكتب الفيديرالي "للفاف" امس الاحد بسيد موسى ( الجزائر العاصمة) فإن " دراسة إحصائية كشفت تحلي بعض الاندية ببصيص من الوعي, فيما يخص المشاكل المالية التي يعيشونها , بحيث أن الاجور المتوسطة للاعبين عرفت تراجعا بنسبة 10 بالمائة في الرابطة الاولى- موبليس و38 بالمائة في الرابطة الثانية- موبيليس

من جهة اخرى , اشار نائب رئيس رابطة كرة القدم المحترفة, الى ان نشاط تنقل اللاعبين عرف "حركة تصاعدية" خلال هذا الموسم , حيث سجلت الاندية 256 انتدابا، أي بمتوسط 75 بالمائة في التعداد الاجمالي , وهذا ما يعني ان فقط نسبة 25 بالمائة من اللاعبين الحائزين على إجازات لم يغيروا ناديهم.وفيما يتعلق بالملاعب, فإن ثلاثة لم يتم تأهيلها, منها ملعبين في الرابطة الاولى وهما: ملعب اول نوفمبر بالمحمدية ( الجزائر العاصمة), الذي يتواجد في وضعية كارثية وملعب مصطفى تشاكر ( البليدة ). وفي الرابطة الثانية- موبليس، لم يتم تأهيل ملعب سفوحي بباتنة لأنه, لا يستجيب للمقاييس , حسب قليل وسيؤهل ملعبان آخران, حال انتهاء اشغال تجديدهما وهما: ملعب بن حداد بالقبة ( الجزائر العاصمة) وملعب العقيد لطفي بتلمسان وخلال هذا الاجتماع , نبه المكتب الفيديرالي, رابطة كرة القدم المحترفة إلى مسالة تعيين أشخاص غير معتمدين علي مستوى الفاف كمحافظين لمباريات الرابطة الاولى والثانية- موبليس" وقرر المكتب الفيديرالي تعيين فقط الأشخاص المهيكلين على مستوى الفاف للقيام بدور محافظ لقاءات الرابطة الاولى والثانية –موبيليس.