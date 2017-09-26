ولد زمرلي على رأس لجنة متابعة "الخضر"

"قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، تنصيب لجنة متابعة المنتخب الوطني, برئاسة نائب رئيس الهيئة الفديرالية , بشير ولد زمرلي , حسبما افادت به "الفاف"

واتخذ هذا القرار "بإلحاح" من رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة, من اجل " إشراك اكبر عدد من أعضاء المكتب الفديرالي في تسيير شؤون المنتخب الوطني"، حسب الهيئة الفديرالية التي اجتمع مكتبها الفديرالي امس الاحد بسيدي موسى، وأوضح نفس المصدر ان اللجنة " تتكفل بمتابعة المنتخب الوطني يوميا مع وضع استراتيجية متوسطة المدى, تركز اساسا على اعادة تشكيل منتخب تنافسي بميزات فردية في تركيبته. وتضم اللجنة, بالإضافة الى بشير ولدزمرلي من: محمد معوش ,حكيم مدان, رشيد قاسمي, العربي او معمر وعمار بهلول