العميد يباشر التحضير لـ« سي أس سي» دون شريف الوزاني

استأنفت تشكيلة مولودية الجزائر صبيحة أمس، تحضيراتها لمباراة هذه الجمعة أمام مضيفها شباب قسنطينة ضمن مجريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى «موبيليس».

عاد أشبال التقني الفرنسي برنار كازوني إلى أجواء التدريبات صبيحة أمس، بعد خروجهم من المنافسة القارية أمام الإفريقي التونسي، وسيتفرغ الفريق الآن للبطولة المحلية بداية من لقاء الجمعة المقبلة أمام المضيف شباب قسنطينة. وبرمج الفرنسي كازوني حصة الاستئناف بملعب المدرسة العليا للفندقة والإطعام أمس، وهي الحصة التي انطلقت على الساعة 10 ودامت ساعة ونصفا من الزمن، ركز من خلالها الطاقم الفني على الاسترجاع بدرجة أولى، لاسيما أن الفريق عاد من سفريته إلى تونس أول أمس فقط، وفي هذا الصدد قسم مدرب العميد العمل على مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في لقاء إياب ربع نهائي كأس الكاف حيث خضعت لتمارين خفيفة، بينما سطر كازوني عملا شاقا نوعا ما للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا في لقاء رادس. وعرفت حصة أمس غياب متوسط ميدان المولودية شريف الوزاني بداعي آلام يعاني منها بعد إصابة تلقاها في لقاء الإفريقي التونسي، لكن من المنتظر أن يندمج في الحصة التدريبية لصبيحة اليوم بعدما أكدت الفحوصات أن إصابته ليس خطيرة. من جهة أخرى، تنقل أنصار المولودية بأعداد كبيرة إلى عين البنيان أمس، وتفاجأ شاوشي ورفقاؤه عند خروجهم من المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالشناوة الذين حضروا خصيصا لشكر عناصرهم التي قدمت مباراة كبيرة في تونس غير أنها تعرضت للظلم، وأكد الشناوة للاعبين أنهم لن يتوقفوا عن دعمهم رغم مرارة الإقصاء وضياع حلم النجمة الثانية.