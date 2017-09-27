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ديونها بلغت 51 مليارا بين القسمين الأول والثاني

زطشي يتوعد 26 ناديا محترفا بالسقوط

  27 سبتمبر 2017 - 11:04   قرئ 20 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
زطشي يتوعد 26 ناديا محترفا بالسقوط

توعدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) 26 ناديا محترفا بين القسمين الأول والثاني بخصم النقاط والسقوط في حال عدم تسوية ديونها المقدرة بـ 51 مليار سنتيم قبل نهاية السنة الجارية.

 
أكدت هيئة خير الدين زطشي أنها ستضرب بيد من حديد الأندية المدينة إذا لم تسوّ أوضاعها المالية وديونها التي على عاتقها، وأبرزت الفاف في بيان نشرته ليلة أول أمس، أنه وخلال الاجتماع الفدرالي الأخير أحصى أعضاء المكتب التنفيذي ديون الأندية المحترفة فتبين أنها وصلت إلى مبلغ خيالي تمثل في 51 مليار سنتيم، حسبما كشفته لويزة مداني رئيسة اللجنة المالية، حيث أوضحت لويزة التي تشغل أيضا عضوا في لجنة تسوية النزاعات أن 26 ناديا في أوضاع غير شرعية تجاه الرابطة الوطنية التي تدين لهم بـ 51 مليار سنتيم، وحسبما جاء في بيان الفاف فإن ديون 13 ناديا من المحترف الأول وصلت إلى 28 مليارا و500 مليون سنتيم، في حين حددت ديون 13 فريقا آخرا من المحترف الثاني بـ 22 مليارا و500 مليون سنتيم. وتتمثل هذه الديون المرتفعة في المستحقات المالية العالقة التي يدين بها اللاعبون والمدربون لهذه الأندية التي تواجه خطر خصم النقاط في حال لم تسدد ديونها قبل الموعد الذي حددته الفاف منتصف شهر ديسمبر المقبل، وستكون هذه الأندية مهددة بالسقوط إلى الأقسام الدنيا بقرار من الرابطة المحترفة حسبما جاء في ذات البيان. وعرضت لويزة مداني على أعضاء المكتب الفدرالي الأحد الماضي حلا من أجل إنقاذ الأندية من شبح خصم النقاط والسقوط إلى الأقسام السفلى، وأكدت أن الحيل الوحيد يمكن في خصم التكاليف عبر حقوق البث التلفزيوني من أجل تسوية قضية الديون، ووافقت الرابطة على هذا المقترح. 
 
تجاوب نسبي مع فكرة تسقيف الأجور

عرضت الرابطة المحترفة لكرة القدم خلال اجتماع المكتب الفدرالي، عن طريق فوزي قليل نائب الرئيس محفوظ قرباج إحصائية تخص أجور اللاعبين، وتبين من خلال هذه الدراسة التي أطلقتها الرابطة تسجيل تجاوب نسبي من طرف الأندية مع فكرة تسقيف الأجور التي عرضت منذ أزيد من سنتين غير أنها لم تطبق، وأبرز نائب محفوظ قرباج أن رواتب لاعبي أندية الرابطة المحترفة الأولى تراجعت بنسبة 10%  مقارنة بما كانت عليه السنة الماضية، في حين انخفضت رواتب لاعبي الرابطة المحترفة الثانية بنسبة 38 %.
 
محمد لمين صحراوي
 

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