ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا

اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18)

سوسطارة ترفض سيناريو المولودية وتصر على النجمة الإفريقية

سيكون ملعب 5 جويلية الأولمبي عشية الغد بداية من الساعة 18 على موعد مع احتضان داربي مغاربي واعد بنكهة إفريقية بين اتحاد العاصمة والضيف الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا.

تحت شعار الفوز بنتيجة عريضة لتفادي سيناريو الجار مولودية الجزائر في منافسة كأس الكاف، سيدخل اتحاد العاصمة مباراة ذهاب نصف نهائي الشامبينزليغ اليوم أمام الضيف الوداد البيضاوي، وبعد المستوى الباهت الذي ظهر به رفقاء زماموش في لقاء ربع النهائي أمام فيروفياريو الموزمبيقي، فإن أبناء سوسطارة يبحثون عن فوز بالأداء والنتيجة أمام الجار الوداد البيضاوي يقربهم أكثر فأكثر من تنشيط النهائي والاقتراب من تحقيق حلم الأنصار بخطف النجمة الإفريقية. وسبق للاتحاد وممثل الكرة المغربية أن التقيا في 7 مناسبات من قبل، ويملك أبناء سوسطارة أفضيلة تاريخية بـ 3 انتصارات مقابل هزيمتين وتعادلين، ويسعى الاتحاد لتأكيد أفضليته التاريخية وخطف انتصار يجنبه أية مفاجآت غير سارة قبل موعد الإياب المقرر أكتوبر الداخل في الدار البيضاء.

سعيود وبن غيث منتظران في التشكيلة الأساسية

خلف الأداء الباهت الذي ظهرت به تشكيلة اتحاد العاصمة في اللقاء الأخير أمام نادي فيروفياريو الموزمبيقي غضب المدرب البلجيكي بول بوت، الذي توعد بإحداث ثورة في التشكيلة الأساسية أمام الوداد البيضاوي، ومن المنتظر أن تعرف التشكيلة عودة بن غيث بعد تعافيه من الإصابة، في حين سيكون إشراك الثنائي حمزاوي وسعيود تكتيكيا، باعتبار أن بلجيلالي وكودي مرا جانبا في اللقاء السابق.

اللاعبون متخوفون من أرضية الميدان

بالرغم من عزمهم على تحقيق نتيجة مريحة أمام الوداد البيضاوي والحفاظ على كامل حظوظهم في العبور إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا على أمل خطف النجمة التي ضاعت من الفريق سنة 2015 لصالح تي بي مازيمبي الكونغولي إلا أن عناصر اتحاد العاصمة أبدت تخوفها من أرضية ميدان ملعب 5 جويلية بسبب وضعها السيئ جدا، وهو ما تجلى في اللقاء السابق أمام ممثل الكرة الموزمبيقية وكاد الفريق حينها أن يتعرض لإقصاء مر في ذات اللقاء لولا تألق الحارس زماموش.

الوداد البيضاوي سيفتقد 3 لاعبين مؤثرين

حط وفد الوداد البيضاوي المغربي بمطار هواري بومدين عشية أمس،، وستخوض تشكيلته اليوم في نفس توقيت اللقاء حصة تدريبية على ملعب 5 جويلية، ويواجه الطاقم الفني للفريق المغربي بقيادة عموتة مشكلة كبيرة تتمثل في افتقاده لجهود 3 لاعبين أساسيين في لقاء الغد بداعي الإصابة، ويتعلق الأمر بأنس أصباحي وجمال آيت بن يدر ونعيم أعراب.

... لم ينهزم في النسخة الحالية وأقصى حامل اللقب

بالرغم من الغيابات المؤثرة التي تعرفها تشكيلة الوداد البيضاوي المغربي إلا أن رفقاء بن غيث مطالبون بالحذر في لقاء الغد، لاسيما أن المنافس لم ينهزم إلى حد الآن في النسخة الحالية لرابطة أبطال إفريقيا رغم وقوعه في مواجهة الأهلي المصري أحد المرشحين لخطف اللقب في دور المجموعات أين فاز في 4 لقاءات وتعادل في اثنين، كما أنه أقصى حامل اللقب صن داونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي بعدما تعادل معه في الذهاب وفاز عليه الإياب.