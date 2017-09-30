شباب بلوزداد و وفاق سطيف في الصدارة و اتحاد بسكرة يحقق أول انتصار له

يواصل كل من فريقي شباب بلوزداد و وفاق سطيف تصدر ترتيب البطولة بعد تعادلهما يوم السبت (0-0), في قمة مباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس, كما تميزت الجولة بتحقيق أول فوز لاتحاد بسكرة و اكتساب اتحاد البليدة لأول نقطة لها منذ انطلاق الموسم و انتهت مواجهة أصحاب الطليعة التي جمعت بملعب 20 أوت بالعاصمة بين شباب بلوزداد و وفاق سطيف كما بدأت بنتيجة التعادل السلبي (0-0), و بفضل هذه النقطة رفع "أبناء لعقيبة" و "أبناء عين الفوارة" رصيدهما إلى النقطة الـ 11, إذ تمكنا من الهروب عن شباب قسنطينة و شبيبة الساورة اللذان يحتلان المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط, بفضل فوزهما داخل الديار في افتتاح مباريات الجولة الخامسة

و بصعوبة بالغة تمكن اتحاد البليدة من كسب أولى نقاطه في بطولة هذا الموسم عندما فرض التعادل فوق ميدانه بملعب براكني على نصر حسين داي (2-2), النصرية كانت سباقة بتوقيع هدفين عبر شويطر في الدقيقة (27) و عدادي عند الدقيقة (29 قبل أن يعود "أبناء مدينة الورود" بواسطة سي عمار (د 38) و فريوي (د 74 ض.ج), اتحاد البليدة يبقى أخيرا بنقطة واحدة و النصرية في المركز السادس بمجموع 6 نقاط بدورها أحرزت شبيبة القبائل أول فوز لها في ملعبها أول نوفمبر بتيزي وزو, يوم السبت على حساب دفاع تاجنانت (1-0), بواسطة هدف تافني (د 77), في حين ضيع حداد الفرصة على الضيوف من أجل تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع (90+4), عندما ضيع ضربة جزاء أمام براعة الحارس القبائلي بولطيف. لتتمركز الشبيبة خامسا بـ 8 نقاط, أما تاجنانت فتحتل المرتبة التاسعة بـ 5 نقاط.)