الخزينة تنتعش بأموال الكأس وبوحفص يضخ أجرتيــــــــــــــــــــــن للاعبين

انتعشت خزينة فريق شباب بلوزداد أول أمس، بأموال التتويج بلقب كأس الجمهورية، الأمر الذي جعل الرئيس محمد بوحفص يقوم بتسوية أجرتين شهريتين للاعبين من أجل احتواء الأزمة المالية التي عاشها الفريق بداية الموسم الحالي.

اجتمع رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص بلاعبي الفريق صبيحة أمس، وأكد لهم أن الأزمة المالية الحالية ستعرف انفراجا نسبيا بعدما تدعمت خزينة الفريق بمكافآت التتويج بلقب كأس الجمهورية التي توج بها الشباب أمام وفاق سطيف، وأكد الرئيس بوحفص للقائد شبيرة وزملائه أنه قام بضخ أجرتين إلى 3 في أرصدتهم كما وعدهم من قبل، بعدما دخلوا في إضراب قبل مواجهة وفاق سطيف الأخيرة في البطولة. من جهة أخرى، أبدى الرئيس بوحفص تفاؤله باقتراب الشباب من الخروج نهائيا من الأزمة المالية التي يعاني منها مع اقتراب توقيعه على عقد شراكة بينه وبين شركة الطيران الجزائرية «طاسيلي» في الأيام القليلة المقبلة، وأوضح بوحفص حول هذه النقطة قائلا: «لم تتبق إلا بعض التفاصيل، وسنقدم على هذه الخطوة لتخفيف الأعباء عن خزينة النادي فيما يخص تنقلات الفريق خارج ملعب 20 أوت». وأبرز بوحفص أن مشاركة الشباب في المنافسة القارية حمس كثيرا الشركة الوطنية، وختم قائلا: «مشاركتنا في النسخة المقبلة لكأس الكاف حمّست مسؤولي طاسيلي، وفي حال التعاقد مع هذه الشركة فإننا سنضمن التنقل مجانا إلى البلدان الإفريقية التي سنقابل أنديتها».

التشكيلة تواصل تحضيراتها للساورة وتواجه الحراش وديا غدا





واصلت تشكيلة شباب بلوزداد تحضيراتها لمباراة الجولة 6 من المحترف الأول التي ستجمعها بشبيبة الساورة، وجرت تدريبات أمس في أجواء رائعة بعدما علم الطاقم الفني واللاعبون أن الرئيس ضخ مستحقات شهرين في رصيد كل منهم، يأتي هذا بعدما كان المدرب الصربي إيفيكا تودوروف قد هدد خلال حصة الاستئناف في بوشاوي بالرحيل عن الفريق إن لم تتمكن الإدارة من احتواء الأزمة المالية وتسوية مستحقات اللاعبين. وسيكون الشباب غدا على موعد مع مواجهة ودية بطابع داربي تجمعه بالجار اتحاد الحراش، برمجها الطاقم الفني بسبب تأجيل الجولة 6.