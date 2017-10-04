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إدارة شباب قسنطينة تخصص 20 مليون للفوز على بسكرة

خليفة عروسي يؤرق عمراني وبلخير يعود للتدريبات اليوم

  09 أكتوبر 2017 - 10:26   قرئ 13 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
خليفة عروسي يؤرق عمراني وبلخير يعود للتدريبات اليوم

 بعد تأكد غياب المدافع المحوري عروسي عن لقاء الجولة السادسة من عمر الرابطة الأولى أمام اتحاد بسكرة بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ، فإن المدرب عبد القادر عمراني تلقى ضربة موجعة نظرا لخسارته أحد أهم الركائز بالتشكيلة القسنطينية خلال الموسم الحالي.

 
بل أكثر من ذلك فإن الرجل الأول عن العارضة الفنية للخضورة لا يتوفر على البديل المناسب لسد الفراغ الذي سيتركه اللاعب السطايفي في لقاء الجمعة القادم، حيث سيجد التقني التلمساني نفسه مطالبا بتغيير النهج التكتيكي الذي سيعتمد عليه خلال مواجهة أبناء الزيبان بالإعتماد على مدافعين محوريين فقط بل ثلاث بتوظيف كل من زعلاني وبن عيادة.
 
بلخير منتظر بالتدريبات اليوم  

سيكون المهاجم بلخير على موعد للعودة إلى جو التدريبات من جديد اليوم قصد المباشرة في التحضيرات رفقة المجموعة استعدادا للمباراة المنتظرة أمام اتحاد بسكرة ضمن فعاليات الجولة السادسة من عمر البطولة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب الوهراني لبرنامج خاص في الفترة المقبل من أجل تدارك ما فاته خلال فترة تغيبه عن الفريق بسبب وفاة جدته الأسبوع الفارط، من دون شك أن الرجل الأول بالجهاز الفني للشباب إلى إيصال اللاعب إلى الجاهزية المطلوبة من أجل الإعتماد عليه بالنظر لوزن بلخير بالتشكيلة القسنطينية خلال الموسم الحالي.
 
الشباب يواجه البابية وديا اليوم

على صعيد آخر، يواجه فريق شباب قسنطينة نظيره مولودية العملة بملعب مسعود زوغار استعدادا للمباراة المنتظرة أمام اتحاد بسكرة في إطار الجولة السادسة من عمر البطولة، حيث سيحاول خلالها المدرب عبد القادر عمراني تدارك النقائص والبحث عن الحلول اللازمة قبل مواجهة الجمعة المقبل، ومن جهة أخرى، فإن اللقاء سيكون فرصة لبعض اللاعبين من أجل استعاد ثقة التقني التلمساني وإقناعه بإمكانياتهم قصد الدخول في الحسابات خلال المواعيد القادمة، لاسيما أن النادي الرياضي القسنطيني تنتظره استحقاقات كبيرة خلال الموسم الحالي وتتطلب تواجد جميع العناصر في كامل الجاهزية.
 
الإدارة تخصص 20 مليون للإطاحة ببسكرة

ذكر مصدر حسن الاطلاع أن إدارة النادي الرياضي القسنطيني تعتزم لعب ورقة التحفيزات المالية خلال المباراة القادمة أمام اتحاد بسكرة، حيث أشار ذات المصدر أن القائمين على شؤون شباب قسنطينة سيخصصون منحة بـ20 مليون للاعب نظير العودة بالنقاط الثلاث من بسكرة، ومن دون شك أن إدارة الخضورة تريد اللعب على ورقة التحفيزات من أجل البقاء في سكة النتائج الايجابية والمواصلة ضمن كوكبة المقدمة.
 
محمد أدم
 

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