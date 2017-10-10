تشكيلة «العميد» تواصل تحضيراتها دون 9 عناصر

كازوني مرتاح لتأجيل الـ«داربي» العاصمي ويبحث عن ودية

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس عن تأجيلها «الداربي» العاصمي المرتقب بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة والذي كان مبرمجا هذا السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين، ضمن الجولة السادسة من المحترف الأول-موبيليس-.

عبر التقني الفرنسي برنار كازوني مدرب مولودية الجزائر عن ارتياحه بعد قرار الرابطة المحترفة لكرة القدم بتأجيل لقاء «الداربي» العاصمي أمام الجار اتحاد العاصمة إلى أجل غير مسمى، وكان كازوني قد كشف عن قلقه بسبب تزامن تحضيرات فريقه للموعد الهام مع تربص المحليين الذي استدعي إليه 7 لاعبين من المولودية، قبل أن يأتي الفرج بعد اعلان هيئة قرباج تأجيل اللقاء المحلي العاصمي الذي ستقطب سنويا جماهير «الشناوة» و»المسامعية»، هذا وأجرت تشكيلة المولودية صبيحة أمس، ثاني حصة تدريبية لها بعد 3 أيام راحة استفاد منها الفريق وشارك في التدريبات نفس العناصر التي حضرت في الاستئناف الأحد الماضي بـ 15 لاعبا مع تواصل غياب الثنائي برناباس والمؤذن هذا الأخير حضر من جديد بالزي المدني، وارتاح مدرب المولودية كثيرا بقرار التأجيل لاسيما وأنه سيستعيد جميع المصابين وكذلك السباعي الدولي الذي سيغادر سيدي موسى غدا، للالتحاق بتدريبات العميد تحضيرا لمواجهة الجولة السابعة يوم 17 أكتوبر الجاري أمام المضيف مولودية وهران، إلى ذلك، طالب كازوني من المدير الرياضي كمال قاسي السعيد برمجة لقاء ودي السبت أو الأحد مع أحد الفرق العاصمية أو الفريق الرديف من أجل إبقاء لاعبيه في أجواء المنافسة.