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فيما عاد بدران إلى تدريبات الفريق

مخاوف من رحيل جحنيط عن الوفاق نهاية الموسم

  10 أكتوبر 2017 - 10:58   قرئ 13 مرة   0 تعليق   رياضة محلية
مخاوف من رحيل جحنيط عن الوفاق نهاية الموسم

قرر رئيس وفاق سطيف حمار الشروع تحديد مواعيد للعناصر المعنية بالتجديد العقد في صورة حدوش، بدران، زيتي وجابو، إلا أن عدم تواجد اسم المهاجم جحنيط ضمن القائمة المعنية بالعملية جعل العديد من عشاق النادي السطايفي يبدون مخاوفهم من رحيل اللاعب مع نهاية الموسم الحالي، لاسيما أن جحنيط عبر في وقت سابق أنه لن يجدد عقده مع أصحاب الزي «الأسود والأبيض» قبل أن ينال مستحقاته العالقة التي يدين بها للنادي والمقدرة بثمانية أشهر كاملة.

 
من دون شك فإن الرجل الأول بالإدارة سيسعى بكل امكانياته قصد تسوية المسألة في أقرب وقت ممكن حتى يتجنب تضييع أحد الركائز بالتشكيلة السطايفية. ويبدو أن إدارة نادي «الكحلة والبيضاء» لم تتمكن من توفير السيولة المالية اللازمة من أجل منح اللاعبين بعض المنح العالقة مثلما وعدت رفقاء جاوب في وقت سابق، حيث طالب رئيس الفريق حمار من أشبال المدرب مضوي منح مهلة إضافية حتى يتسنى له إيجاد الحل، ومن المنتظر أن ينال اللاعبون جزء من مستحقاتهم العالقة بعد مباراة الجولة السادسة من عمر الرابطة الأمام أولمبي المدية.
 
بدران يندمج مع المجموعة

بعد أن أنهى المدافع المحوري بدران التزاماته مع المنتخب الوطني بعد مباراة الكاميرون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عاد صخرة دفاع النادي السطايفي إلى جو التدريبات مع أصحاب الزي الأسود والأبيض تحسبا للمباراة المنتظرة أمام أولمبي المدية لحساب الجولة السادسة من عمر البطولة، وقد أبدى المدرب خير الدين مضوي ارتياحه الكبير لعودة أحد أهم العناصر بالتشكيلة السطايفية خلال الموسم الحالي، إلا أن غياب بعض العناصر المتواجدة بتربص منتخب المحليين في صورة زيتي، ساعد، ربيعي، أيت واعمر وأمقران تبقى تؤرق المسؤول الأول عن العارضة الفنية قبل مواجهة الجمعة.
 
محمد أدم
 

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