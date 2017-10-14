شباب قسنطينة متصدرا جديدا للبطولة

نصب فريق شباب قسنطينة نفسه رائدا جديدا للبطولة الوطنية عندما عاد بانتصار ثمين من تنقله لمواجه اتحاد بسكرة (1-2), مغتنما فرصة تعثر المتصدرين السابقين, حيث تعادل شباب بلوزداد فوق ميدانه أمام شبيبة الساورة (1-1), تاركا بالتالي كرسي الريادة لأول مرة منذ انطلاق البطولة, وعاش وفاق سطيف نفس السيناريو بعدما فرض عليه ضيفه أولمبي المدية نتيجة التعادل السلبي (0-0), عقب إجراء المباريات المتقدمة من الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وعرف الشباب القسنطيني كيفية التفاوض في الرحلة التي قادته إلى مدينة الزيبان, عندما رجع بالزاد كاملا أمام الصاعد الجديد اتحاد بسكرة (1-2), الذي يبدو أنه لم يتأقلم بعد مع وتيرة بطولة الرابطة الأولى, و تقدم أشبال المدرب عمراني في النتيجة بفضل ثنائية المتألق عبيد في الدقيقتين (36 و 60), بينما قلص الفارق لأصحاب الأرض باقيلي عند الدقيقة (86). و بهذه النتيجة يصعد أبناء قسنطينة إلى المركز الأول في ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة, في وقت يقبع أشبال المدرب بلعطوي في المركز الـ 14 بمجموع أربع نقاط.

وترك شباب بلوزداد كرسي الصدارة للقسنطينيين لأول مرة بعد مرور ست جولات من المنافسة, بعدما اكتفى بنتيجة التعادل فوق ميدانه 20 أوت بالعناصر أمام ضيفه العنيد شبيبة الساورة (1-1), بالرغم من أن أصحاب الأرض افتتحوا باب التهديف مبكرا عبر عيشي في الدقيقة (18), لكن فرحة العاصميين لم تدم طويلا, حيث صفر حكم اللقاء ضربة جزاء لأبناء بشار, ضيعها المهاجم جاليت, و صدها الحارس صالحي، قبل أن يتابع جاليت الكرة و يوقع هدف التعادل في الدقيقة (22). لينزل الشباب إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة رفقة وفاق سطيف و تبقى شبيبة الساورة قريبا من كوكبة الطليعة (رابعا بـ 11 نقطة).