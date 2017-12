الملك سلمان استقبل رئيس الفيفا في الرياض الأحد الماضي!

الفاف تحقق في التيفو المسيء لملك السعودية و إغلاق ملعب عين مليلة وارد

زطشي لـ المحور اليومي : سنعلن قرارنا في الساعات القليلة المقبلة

تدرس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) إمكانية غلق ملعب دمان ذبيح بعين مليلة بسبب تيفو رفعه أنصار الفريق الجمعة الماضية، للدفاع عن القضية الفلسطينية، والذي اعتبره السعوديون إهانة وتعديا صارخا في حق ملكهم سلمان.

أبرزت مصادر موثوقة لـ المحور اليومي أن السلطات الرياضية في الجزائر طالبت بفتح تحقيق في التيفو الذي رفعه أنصار جمعية عين مليلة في لقاء فريقهم أمام غالي معسكر ضمن الجولة 15 والأخيرة من ذهاب الرابطة المحترفة الثانية موبيليس ، وجاء في التيفو وجه رئيس أمريكا ترامب إلى جانب وجه الملك السعودي سلمان، بجوار صورة للمسجد الأقصى، وكتبت تحتها عبارة باللغة الإنجليزية two faces of the same coin (وجهان لعملة واحدة) بالإضافة إلى عبارة البيت لنا والقدس لنا . وأضافت مصادرنا أن مسؤولي الرياضة الجزائرية عامة وكرة القدم بشكل خاص يعولون على الضرب بيد من حديد في القضية، وأضافت ذات المصادر أن الفاف قررت التكفل بالأمر وباشرت التحقيق للوصول إلى من يقف وراء التيفو الذي أحدث جدلا واسعا في السعودية ووصل إلى العالمية، وأبرزت ذات المصادر أن الفاف تدرس إمكانية إغلاق ملعب دمان ذبيح إلى نهاية الموسم على أقل تقدير من أجل امتصاص الغضب السعودي، كما أن الهيئة الكروية تنوي غلق الملعب لتفادي عقوبات الفيفا التي تواجهها الجزائر بسبب استعمال مدرجات الملاعب لأغراض سياسية، لاسيما أن رئيس الاتحادية الدولية لكرة القدم السويسري جياني إنفانتينو حظي باستقبال رسمي الأحد الماضي بالرياض من طرف الملك سلمان، وفي اتصال هاتفي برئيس الفاف خير الدين زطشي رفض هذا الأخير الخوض كثيرا في الموضوع غير أنه أكد أن هيئته تقوم بعملها وختم قائلا: سنعلن قرارنا في الساعات القليلة القادمة ، وهي تصريحات تؤكد أن الفاف وصلت إلى مرحلة جد متقدمة من التحقيقات.

بن صياد رئيس عين مليلة: التيفو لا يحمل أي نية سياسية

دافع رئيس جمعية عين مليلة شداد بن صيد عن أنصار فريقه، بعد الحملة الشرسة التي شنت ضدهم من طرف وسائل الإعلام السعودية، مبرزا أن التيفو الذي رفع في ملعب دمان ذبيح لا يملك أي أهداف سياسية، باعتبار أن جماهير عين مليلة مثلها مثل باقي الجماهير الجزائرية تتضامن دائما مع القضية الفلسطينية، وقال بن صيد: هذا جمهور متضامن مع القضية مثل باقي الجماهير الجزائرية، ولا نملك أي نية سياسية ولا أي مشكل آخر .