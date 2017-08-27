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ميهوبي يزور النجم جمال علام في بيته

  27 أوت 2017 - 14:09   قرئ 5 مرة   0 تعليق   ثقافة

قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بزيارة خاصة لمنزل الفنان الكبير جمال علام للاطمئنان على حالته الصحية بعد أخبار الشائعات التي روجت لوفاته.

 
ما يزال وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يولي اهتمامه بمبدعي قطاعه من فنانين ونجوم لطالما صنعوا الفرجة والمتعة من خلال أعمالهم، أين سافر متجها نحو مدينة بجاية لملاقاة عملاق الفن الجزائري جمال علام بمنزله الخاص، إثر عودته من الخارج بعد جلسات العلاج بالكيماوي، والذي سبق وأن التقاه المحور اليومي ليعود بلقاء حصري جمعه به ليطمئن عشاقه ومحبيه بأنه ما يزال بخير.
جمال علام الذي أعطى للفن الجزائري طيلة نصف قرن من الزمن ما يزال يصارع المرض الخبيث اليوم، ليقف وقفة الأسد المغوار أمام مختلف القنوات التلفزيونية خلال حفل اختتام الطبعة 15 من مهرجان الأغنية الأمازيغية ليفند الشائعات المروجة حول وفاته والتي قال عنها في حديثه للمحور اليومي أنها مؤذية لطالما لاحقت المشاهير معربا عن أسفه عن حال الجيل الجديد المنشغل بأدوات التواصل الاجتماعي والتكنلوجي ما ضيع مستقبله، فيما ضرب موعده لجمهوره العاشق لأعماله شهر ديسمبر المقبل أين يستعد للحضور لحفل تكريمه نظير خمسين سنة من العطاء الفني التي ستحتفي بها الديوان الوطني للثقافة والاعلام بدار أوبرا بوعلام بالسايح عرفانا وتقديرا لما قدمه العملاق جمال علام للمسرح والسينما، كما للغناء في مختلف الطبوع  الأندلسية بتتلمذه على يد الصادق البجاوي عميد الفن الأندلسي، كما أعطى لأغنية الشعبي ليمثل الجزائر عبر مختلف الأقطار العربية والعالمية عائدا بمختلف التتويجات والجوائز.
 
نجيبة صيودة
 

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