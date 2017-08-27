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أرغمته تهديدات العشرية السوداء على الاستقرار

واسيني الأعرج يؤكد أن باريس تمنح حياة أخرى للأدباء 

  27 أوت 2017 - 14:11   قرئ 6 مرة   0 تعليق   ثقافة

كان من في قائمة الذين دونت جماعات الإرهاب أسماءهم في التسعينات ليكون من ضحاياها فاختار الترحال عوض كفن ينسجه له أعداء النور والمبدعين، عاش صاحب رائعة «ذاكرة الماء» لفترة طويلة ينتقل من مدينة لأخرى، يغير العناوين كلاجئ في أراض احتضنته رغما عنه في وقت حاولت أطراف اختطاف وطنه وتصفية مثقفيه. كان أستاذا جامعيا في الجزائر ومنبع علم ومعرفة قبل أن يقرر القتلة  تصنيفه ضمن «الطغاة». غادر تربة بلده حاملا معه الذكريات واوجاعها، ليبقى قلبه ينبض بها رغم أنه لا ينسى فضل باريس في انقاذ مسيرته ككاتب.

 بمناسبة عيد ميلاده الستين، تحدث واسيني الأعرج لمواقع عربية عن تجربته الأدبية، قائلا إنه نظم الشعر، ولكنه يصف نفسه دوماً بالشاعر الفاشل، ويروي عن أستاذه قائلاً «كان هنالك أستاذ عراقي في السبعينيات يدرسني، وكان يقول لي يا واسيني انت تقمع قصصك، هي تريد النفس الطويل وأنت تريد أن توصل بها للنهاية، ونصحني أن أكتب الرواية وكان كلامه حقيقيا.» ويضيف «كبرت وتكوّنت ونشرت قصصي وأولى رواياتي في الجزائر، ثم ذهبت إلى دمشق حالما بلغة عربية كنت دائما أبحث عنها وأنا القادم من مدرسة فرانكفونية، إذ كنا ندرس كل شيء بالفرنسية”، ويكشف «في باريس وقتي صارم، أكتب كل الوقت، أصبحت الكتابة عندي مثل الحرفة، الآن بدأت أتعب وأفكر في كتابة سيرتي الذاتية، لا لأنصح الآخرين، فالحيوات لا تتشابه، بل لأقول إني مررت من هنا.» يعيش واسيني متسامحاً مع نفسه فلا يحب الأحقاد، فيروي أنه عند استشهاد أبيه في الثورة الجزائرية لم يجعله ذلك عدوا لفرنسا، ولم يحل دونه والتدريس في جامعاتها «لأني أميز جيّدا بين الشعب الفرنسي وزمرة من الجيش ومن الاستعماريين الذين شنوا الحرب على وطني.» ويروي أنه كان في سنوات المحنة في الجزائر يعبر الشارع وليس على يقين أنه سيصل إلى الطرف الآخر، وهذا مدوّن بالتفصيل في “ذاكرة الماء”، منذ مدة لم يعد يعنينه نظام ولا سلطة ولا إسلاميون، وقرّر ألاّ يصمت أبدا وأن يصدح بالحقيقة كما هي. ويضيف قائلا «أصبح حب الوطن مرضا عندي، فلديّ -كما يقول- أصدقاء هاجروا وانفصلوا تماما عن ماضيهم وبدأوا حياة جديدة، لكنني بقيت رهين الماضي والوطن. أليس هذا مرضا؟ بقيت معلّقا في طائرة حياة.. رحلة بين فرنسا والجزائر».وحين يصف ابن تلمسان عاصمة الأضواء التي استقر فيها منذ سنوات فيقول «هي مدينة أعطتني نوعا من الاستقرار في ظروف صعبة، أعطتني إمكانية لحياة أخرى، لكن المفارقة أن مدينتي الجزائر التي من المفروض أن توفر لي ذلك الإحساس بالأمان والاستقرار وتحسسني بقيمة وجودي لم توفر لي غير الشعور بالإلغاء.»
 
ز.ايت سعيد
 

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