المنتدى الوطني للإطارات الشباب ... مولود جديد يضاف إلى الحركة الجمعوية الجزائرية

ازدادت الحركة الجمعوية الجزائرية، تنظيم جديد يعنى بالشباب تحت اسم "المنتدى الوطني للإطارات الشباب"، وهي جمعية وطنية ذات طابع خيري، اجتماعي، علمي، ثقافي، اقتصادي، رياضي وبيئي، تعتمد على مبادئ الدستور الجزائري لترقية كل فئات المجتمع. وتعمل الجمعية التي احتضن ميلادها فندق "فايز" بسعيد حمدين، اليوم، على وحدة الشباب الجزائري وتسخير الطاقات الشبانية لخدمة الوطن والاستجابة للنداء الوطني، توعية الشباب من مختلف المخاطر والآفات الاجتماعية لاسيما الهجرة غير الشرعية، العمل على خلق مناصب شغل للشباب وإدماج الاطارات الشابة بإبرام اتفاقيات عمل مع المؤسسات العامة والخاصة. كما تهدف الجمعية الجديدة، إلى إنشاء جسور تواصل بين الحكومة ونخبة الشباب بتنظيم ملتقيات واجتماعات دورية ودعم الشباب أصحاب المشاريع من أجل تجسيد مشاريعهم على ارض الواقع والعمل على إنشاء تكتل للاطارات والنخبة من مدراء وأطباء وأساتذة جامعيين واقتصاديين. وشارك في أشغال الجمعية العامة التأسيسية، أعضاء مؤسسون من 28 ولاية، وتمت تزكية بلال اخلف كرئيس وطني للمنتدى لعهدة مدتها خمس سنوات، كما تمّ تعيين الأستاذ نسيم بومعزة كأمين للمالية للمنتدى. وحضر التأسيس ممثلون من وزارات البيئة والشباب والرياضة، وممثلة عن بلدية الجزائر الوسطى وعضو مجلس الأمة، خثير محمد بارودي وكذا ممثلين من الأسلاك الأمنية والحماية المدنية.

حكيمة ذهبي