﻿تحت شعار «المرأة الجزائرية شريك أساسي في التنمية المحلية المستدامة»

الدالية تواصل دعم مشاريع المرأة المنتجة بالمناطق النائية

تواصل وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في مساعيها الرامية لمرافقة المرأة المنتجة، وذلك من خلال دعم مشاريعها باعتبار المرأة الجزائرية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعول الوزارة في هذا المشروع على نساء المناطق النائية خاصة باعتبارهم الأكثر اكتساحا للعديد من المجالات، حيث وفي هذا الشأن تقوم مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سطيف بتنظيم دورة تكوينية لهن مع توزيع قروض لفائدتهن.

النشاط جاء على مستوى دائرة عين لكبيرة بالتنسيق مع البلديات المجاورة على غرار الدهامشة، أولاد عدوان، عموشة، وبلدية الواد البارد وكذا تيزي نبشار وبلدية بابور وبلدية سرج الغول، تطبيقات لتعليمات وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة غنية الدالية، تحت شعار «المرأة الجزائرية شريك أساسي في التنمية المحلية المستدامة» ومواصلة للبرنامج الوطني المتكامل لدعم روح المقاولاتية والتمكين الاقتصادي للنساء بذات الدائرة، حيث يتضمن البرنامج معرض خاص بمنتجات النساء إضافة الى دورة تكوينية مع توزيع العديد من القروض لفائدة النساء وهذا بمشاركة كل من غرفة الصناعة التقليدية والحرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكالة التنمية الاجتماعية، وكذا الوكالة الولائية للتأمين علي البطالة، بالإضافة إلى محافظة الغابات والحركة الجمعوية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج الوطني لاقى استحسان وانخراط العديد من النسوة اللواتي هممن لتجسيد مشاريع خاصة بهم في إطار إحدى الوكالات، خاصة في ظل التسهيلات التي شهدتها هذه الأخيرة من أجل الولوج لعالم الشغل والتخلص من التبعية المالية والاقتصادية وهو الأمر الذي سبق لأحمد حمدي، الأمين العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وأن دعا عليه من خلال الحث على ضرورة الرفع من نسب العمالة النسوية في الجزائر خاصة وأن هذه الأخيرة تعرف انخفاضا بالرغم من الترسانة القانونية التي تساعد على دخول النساء إلى عالم الشغل وتشجيع المقاولاتية النسوية في الجزائر، وقال الأمين العام إنه وبفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية كانت قد فُتحَت ورشات إصلاحية مهمة ساهمت في تطوير مسار تعزيز مبدأ المساواة والتناصف وحماية المرأة ترقية حقوقها، قبل أن يشير إلى أن مبدأ المساواة ونبذ التمييز القائم على أساس الجنس ليس بغريب على المجتمع الجزائري إذ سبق وأن نصت عليه كل دساتير الجمهورية الجزائرية، كما صادقت يضيف المتحدث عليه بلادنا ضمن مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية وبتبني منهاج عمل «بيجينغ» لسنة 1995، وكذا مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مشيرا إلى أنه وسعيا من الوزارة لمواصلة التجسيد الميداني لهذه المبادرات في مجال تمكين المرأة وتثمينا لما خلص إليه الملتقى الدولي «المرأة وسوق الشغل» المنعقد في نوفمبر قبل عامين، حيث تم عرض التجربة الجزائرية وكذا بعض التجارب الدولية والعربية والممارسات الجيدة حول مبدأ المساواة والمناصفة بين الرجل والمرأة في سوق الشغل، وكذا تتويجا لمختلف الاجتماعات الوطنية التي نظمت خلال السنة الفارطة، حيث وفي هذا الشأن كشف حمدي على أن عددهن بلغ أزيد من مليوني امرأة، أي بنسبة 19 بالمائة من إجمالي السكان الناشطين والمقدر عددهم بأكثر من 12 مليون شخص، كما أبرز الأمين العام بأن الحكومة قد أقرت الترسانة التشريعية والقانونية المرافقة لحماية وترقية المرأة في كافة المجالات، بالإضافة إلى جملة من التراتيب من أجل مساعدتها لدخول إلى عالم شغل مذكرا بآليات تفعيل المادة 36 من الدستور التي تنص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في عالم الشغل، مع تشجيع تولي النساء مناصب المسؤولية مشيرا إلى الواقع الذي يعكس تضائل نسب المرأة المنتجة في مجتمعنا يدعو إلى التساؤل عن أسباب هذه النسبة الضعيفة وعن كيفيات تحسينها بما يعكس تواجد المرأة في سلك التعليم ونسب تخرجها من الجامعات وسيمكننا لقاء اليوم من تحديد الأطر التي من شأنها الوصول إلى التطابق بين حضورها في المجتمع وحضورها في سوق التشغيل.