﻿بحسب ما رسمه مخطط الحكومة في التنمية الاجتماعية

تعزيز التكفل بالفئات الهشة وتخصيص مساعدات مالية هامة لهم

يحظى قطاع التضامن الوطني باهتمام خاص، حيث يعد أهم محاور السياسة العامة العمومية ويتجسد ذلك في استفادة 270 ألف شخص معاق من مساعدة اجتماعية تقدمها الدولة التي تتكفل أيضا بحمايتهم الاجتماعية، بتكاليف قيمتها 14 مليار دج في السنة، كما تم اتخاذ إجراءات أخرى لتحسين الاندماج المهني للأشخاص المعاقين وتسهيل تكيفهم مع محيطهم.

لم تكن فئة المعاقين وحدها التي استفادت من إعانات بل كان للعائلات المعوزة حيزا هاما ويتم ذلك عبر عدة محاور منها وضع بنك معطيات حول الأسرة وتفعيل آليات استقبال العائلات التي تواجه صعوبات اجتماعية والإصغاء إليها وتوجيهها وكذلك رفع المساعدة المالية الممنوحة لها لما يقارب 150 ألف شخص، كما تعمل ذات المصالح على مكافحة التسول العائلي وتعزيز برنامج العائلات المنتجة ذات الدخل الضعيف ولاسيما في الوسط الريفي.

وفي إطار التزام الحكومة بالفئات الهشة تعنى المرأة خاصة تلك التي تواجه صعوبات اجتماعية ومادية بأهمية كبيرة حيث يتم إنجاز سنويا عمل هام في مجال حماية المرأة المسعفة الذي تستفيد منه أكثر من 12 ألف امرأة، كما تستفيد عدد منهن من قروض مصغرة أو من مناصب شغل حتى تكون لهن دخل، بالإضافة إلى ذلك يتم تنشيط صندوق النفقة الغذائية الذي تولى تحويل نفقات لفائدة حوالي 1000 امرأة مطلقة وحوالي 1500 طفل.وعلى صعيد آخر، تحظى فئة الأشخاص المسنين باهتمام بالغ من الدولة، حيث يتم تشجيعها على التكفل بهم في محيطهم العائلي وذلك من خلال التوسط لدى العائلة المعنية إذا اقتضى الأمر للاحتفاظ بالشخص المسن معها وكذلك تقديم مساعدة طبية واجتماعية بالبيت ومنح مساعدة مالية للمحتاجين من الفروع لجعلهم يحتفظون بوالديهم أو بأقاربهم المسنين ومساعدة الأشخاص المسنين خارج المحيط الاجتماعي.

أما فيما يخص بالتكفل بالأشخاص المسنين في محيط متخصص فتقوم السلطات العمومية بتسيير شبكة تتكون من 33 دور للمسنين سنويا تأوي حوالي 2000 شخص مسن ولتعزيز طاقات الاستقبال في هذا المجال تم وضع إجراء جديد يمكّن للمستثمرين الخواص من إنجاز مراكز الاستقبال التي يخضع تسييرها لدفتر شروط محدد، كما تمنح الدولة بطاقة خاصة لهذه الفئة الذين قارب عددهم 130 ألف السنة الفارطة وتدفع منحة التضامن جزافية للمعوزين من الأشخاص المسنين وقارب عدد المستفيدين من هذا الإجراء 300 ألف السنة الفارطة.

كما تحظى فئة الأطفال المعوزين أو الذين يواجهون صعوبات باهتمام خاص حيث تم العمل على تحسيس المجتمع بمشاكل الطفولة من خلال حملات إشهارية، وكذا ضمان العمل على حماية الطفولة الموجودة في خطر سواء من خلال وضعها في مؤسسات متخصصة للطفولة المسعفة أين تم إحصاء 3000 حالة أو من خلال الكفالة حيث سجل بها 800 حالة، وكذا استقبال الطفولة الصغيرة أين سجل 123 ألف حالة، بالإضافة إلى تنظيم جولات بالولايات الساحلية لفائدة حوالي 10.000 طفل وشاب ينحدرون من ولايات الجنوب والهضاب العليا، كما يتم العمل على منح مساعدات في شكل أدوات مدرسية لفائدة أزيد من 300.000 طفل ينحدر من عائلة معوزة وكذا منح حصص سنوية تضم ألبسة وهدايا العيد لفائدة حوالي 40 ألف طفل معوز.