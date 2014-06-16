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مباركي يكشف عن تكوين 1249متربص معاق جسديا خلال 2018

  22 فيفري 2019 - 03:12   قرئ 45 مرة   0 تعليق   المجتمع
مباركي يكشف عن تكوين 1249متربص معاق جسديا خلال 2018

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، عن استفادة 1249معاق جسديا من بينهم 368 اناث من التربص والتكوين على مستوى قطاعه خلال السنة المنقضية، حيث أضاف بأن هؤلاء يتوزعون على 819 متربص من بينهم 248فتاة في فروع مدمجة، 26 متربص في فروع منتدبة، بالإضافة إلى 404متربص منهم 120 فتاة على مستوى المراكز الجهوية المتخصصة الأشخاص المعاقين جسديا، أضاف مباركي على هامش مشاركته ظهيرة اليوم في الندوة التي عقدتها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بأن قطاعه كان قد كرس في سياسته الوطنية برنامجا خاصا لتكوين ذوي الإعاقة الجسدية وهذا من أجل تحقيق مبدأ المساواة في التحاق كل الفئات الإجتماعية بالتكوين وذلك حسبما واصل فيه مباركي تطبيقا لأحكام المادة 72من الدستور، وكذا القانون المؤرخ في 14ماي من سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، أيضا واصل المتحدث في ذات السياق مشيرا إلى أن قطاعه قد مكن الأشخاص المعاقين جسديا من اكتساب تأهيل مهني في عدة تخصصات وفق كل أنماط التكوين، سواء منه الحضوري أوالتكوين عن طريق التمهين أو حتى التكوين عن بعد، اما من الناحية البيداغوجية يضيف مباركي بأنه تم وضع صيغ متنوعة قصد الاستجابة للإحتياجات الخاصة للمعوقين جسديا كما يتم إعطاء الأولوية يقول  لإدماج منتسبي هذه الفئة في الفروع العادية.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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