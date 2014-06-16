﻿ وعي شبابي كبير لنظافة شوارع العاصمة

هبات تضامنية وحملات تنظيف واسعة بعد المسيرات السلمية

ترجمت المسيرات الشعبية السلمية التي عرفتها جل ولايات الوطن أول أمس مدى الوعي الذي بلغه المواطنون خصوصا الشباب الذين سارعوا الى تنظيف بقايا قارورات المياه الفارغة التي تم استعمالها أثناء التجمع وبعض القاذورات حتى التي كانت موجودة قبلا من أجل إيصال صورة الجزائر المتضامنة وعيا ونظافة.

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية صورا رائعة عن التضامن الشعبي الكبير وهم حاملين أكياس القمامات الفارغة مرتدين قفازات بيضاء ومنهم من سبقهم بالمكنسات من أجل الإسراع في وتيرة العمل وجمع باقي المخلفات من الشوارع التي عرفت إقبال آلاف الشباب عليها في مسيرة سلمية وهبات تضامنية غابت صورها عن المجتمع الجزائري وعادت بعد انقطاع طويل.

«سامي» البالغ من العمر 21 سنة كان يحمل مكنسة بيده اليمنى وكيس قمامة بيده الأخرى، أكد لنا أنه تم الحديث عن هذه الفكرة وجمع اللوازم يوم الجمعة صباحا رفقة أبناء حيه المنحدرين من بلدية بلوزداد خاصة وأنهم كانوا قبلا قد شاركوا في عدة حملات تنظيف قبلا والتي كان من أهمها «هاشتاغ «جيب جيرانك ونق حومتك» الذي نجح في حصد حملة مليونية لتنظيف الشوارع من خلال نمو هذا الوعي البيئي والاجتماعي تمت مرافقة الشباب الذي خرج الى شوارع العاصمة من أجل التعبير عن احتياجاته وآماله لتمس حملة التنظيف هذه جل الولايات التي شهدت التظاهرات الجماهيرية.

وقد لقيت حملة التنظيف هذه استحسان العديد من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تعكس مدى التحضر وانتشار الثقافة البيئية في أوساط الجزائريين حيث تبنت مجموعة من الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي» فايسبوك» حملة تدعو من خلالها مرتاديه إلى القيام بحملة منظمة لتنظيف الأحياء الرئيسية في جميع الولايات أين أتت هذه الحملة نتيجة الاعتقاد السائد أن شباب الجزائر لا يعرف غير التخريب ومنه رافقت هذه الحملة مجموعة من التعليقات الصادرة عن رواد الفايسبوك ومنظمي الحملة التطوعية هذه التعليقات التي تندد بالتخلي واللامبالاة التي يتميز بها شباب اليوم من خلال تسخير إمكانياتهم المادية على غرار الاكياس والمكنسات وجل مواد التنظيف.

ولم يعرف هذا الحدث حملات تنظيفية فقط بل عرف أيضا هبات تضامنية بصور مختلفة في جل الولايات التي عرفت هذه التظاهرة الشعبية السلمية من تبرع بالمياه المعدنية والتمر والحليب وحتى قارورات العصير ولعل الصور التي التقطت من مختلف عدسات الكاميرات المحلية والأجنبية الا أكبر دليل على أن الجزائريين تضامنوا والتفوا ببعضهم، حيث أكد لنا «منير الذي وجدناه بأحد شوارع «تيليملي» الرئيسية وهو يضع قارورات المياه على الأرصفة أنه اشترى المياه المعدنية من ماله الخاص من أجل المساهمة في هذا الحدث ولو بجزء بسيط خاصة وأن درجة الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما وأما سير الحشود من شارع الى آخر فإنهم احتاجوا الى كمية معتبرة من المياه على الأقل.من جهته «أسامة» الذي كان يوزع قارورات المياه في الشارع المحاذي أعرب لنا عن فرحته الكبيرة وهو يساهم في تذليل بعض التعب عن المشاركين في مسيرة التجمع السلمية التي كانت أول أمس وهو أيضا ساهم في العملية من ماله الخاص محاولا أن يعرب عن أفكاره السياسية والاجتماعية بطريقة حضارية.

جليلة عرفي