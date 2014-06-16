شريط الاخبار
تخوّف عند العمال..تأييد من الديمقراطيين، الأفلان يقزّم وصمت في الأرندي هبات تضامنية وحملات تنظيف واسعة بعد المسيرات السلمية أطبـــــاء ضحيـــــة اعتـــــداءات داخــــل عياداتهــــم الخاصـــة بدافـــع السرقــــة والانتقـــام مصالح الأمن تبقي على ترتيباتها بالعاصمة تحسبا لاحتجاجات «مواطنة» زوخ يؤكد أن القصور والأماكن التاريخية والدويرات تدخل ضمن عملية الترميم ألمانيا ترحل 678 «حراق» جزائري من أراضيها سنة 2018 سيل بشري يستقبل رشيد نكاز بالعاصمة مليكة دومران تحيي أربعينية مشوارها الموسيقي يوم 6 أفريل الفاف تؤجل مباريات كرة القدم حفاظا على استقرار الجزائر محاكمة متهم استهدف مقر أمن عين البنيان والمرادية بالعاصمة مسيرات واحتجاجات بالعاصمة وعدد من الولايات للمطالبة بالتغيير السياسي القضاء على الإرهابي «يحيى أبو الهمام» في مالي الأئمة يدعون إلى المحافظة على السلم والاستقرار ويحذّرون من الانزلاق رئيس لجنة كشف المنشطات يؤكد تناوله لـ "الكوكايين" برلماني سابق سرّب معلومات تتعلق بالدولة لصالح جهات أجنبية مسابقة ثانية لترقية أزيد من 09 آلاف أستاذ إلى رتبتي رئيسي ومكون "ورود التراث الأدبي الجزائري في الكتب المدرسة ليس مجرد كلام" "سنابست" تلتحق بـ "أنباف" وتتمسك بإضراب 26 و27 فيفري عودة الحراسة الأمنية للتمثيليات الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر مصفاة سيدي رزين ستُحول الجزائر إلى مصدر للوقود ومشتقاته النفطية ربراب يبحث عن استثمارات جديدة في منطقة القبائل شاب يهشم رأس والدته بساطور ويرمي جدته من الطابق الرابع بباب الوادي حجار يؤكد إلتحاق ألف طالب معاق بالجامعة منهم 800 يستفيدون من غرف الإقامات. الشرطة تعتمد نمط تسيير الحشود لتأطير الاحتجاجات المحتملة غدا الحكومة تعزل كلّ مسؤول محلي يسيء لصورة السلطة أمام الشعب الإفراج عن الفنان «رضا سيتي 16» بعد 4 أشهر من سجنه القروض الموجهة للاستثمار بلغت 10.102 مليار دينار في 2018 «400 سيدة أعمال أعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات» متوسط سعر النفط الجزائري يتراجع إلى 59.27 دولارا في جانفي مجمع «جيبلي» يطلق مناقصة لإقامة شراكات لاستغلال المزارع النموذجية «برندت الجزائر» تطلق رسميا فرعا خاصا بالهواتف الذكية مقري يقرّ بضعفه أمام بوتفليقة ويدعوه إلى الانسحاب من الرئاسيات! «نملك منتخبا قويا بإمكانه التتويج بكأس أمم إفريقيا» احتواء تجارة المخدرات وتهريب السلع على الحـدود لجنة تحقيق وزارية تلغي نتائج الدكتوراه ولجان بيداغوجية وإدارية في قفص الاتهام جامعة المسيلة تكوّن الأساتذة في مجال التدريس عن طريق الفيديو 40 مشروعا ومخطط مرونة لتنظيم حركة المرور بالعاصمة جاب الله يدعو إلى تبني مطالب الشعب ويعارض العهدة الخامسة الجزائر تصدر 65 ألف ميغاواط إلى المغرب وتونس الدرك يفكك شبكة تهريب المخدرات ويحجز 11 قنطارا من المخدرات
عاجل
  1. الرئيسية
  2. المجتمع
  3. هبات تضامنية وحملات تنظيف واسعة بعد المسيرات السلمية

﻿ وعي شبابي كبير لنظافة شوارع العاصمة

هبات تضامنية وحملات تنظيف واسعة بعد المسيرات السلمية

  23 فيفري 2019 - 19:10   قرئ 77 مرة   0 تعليق   المجتمع
هبات تضامنية وحملات تنظيف واسعة بعد المسيرات السلمية

ترجمت المسيرات الشعبية السلمية التي عرفتها جل ولايات الوطن أول أمس مدى الوعي الذي بلغه المواطنون خصوصا الشباب الذين سارعوا الى تنظيف بقايا قارورات المياه الفارغة التي تم استعمالها أثناء التجمع وبعض القاذورات حتى التي كانت موجودة قبلا من أجل إيصال صورة الجزائر المتضامنة وعيا ونظافة.  

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية صورا رائعة عن التضامن الشعبي الكبير وهم حاملين أكياس القمامات الفارغة مرتدين قفازات بيضاء ومنهم من سبقهم بالمكنسات من أجل الإسراع في وتيرة العمل وجمع باقي المخلفات من الشوارع التي عرفت إقبال آلاف الشباب عليها في مسيرة سلمية وهبات تضامنية غابت صورها عن المجتمع الجزائري وعادت بعد انقطاع طويل.

«سامي» البالغ من العمر 21 سنة كان يحمل مكنسة بيده اليمنى وكيس قمامة بيده الأخرى، أكد لنا أنه تم الحديث عن هذه الفكرة وجمع اللوازم يوم الجمعة صباحا رفقة أبناء حيه المنحدرين من بلدية بلوزداد خاصة وأنهم كانوا قبلا قد شاركوا في عدة حملات تنظيف قبلا والتي كان من أهمها «هاشتاغ «جيب جيرانك ونق حومتك» الذي نجح في حصد حملة مليونية لتنظيف الشوارع من خلال نمو هذا الوعي البيئي والاجتماعي تمت مرافقة الشباب الذي خرج الى شوارع العاصمة من أجل التعبير عن احتياجاته وآماله لتمس حملة التنظيف هذه جل الولايات التي شهدت التظاهرات  الجماهيرية.

وقد لقيت حملة التنظيف هذه استحسان العديد من الرواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تعكس مدى التحضر وانتشار الثقافة البيئية في أوساط الجزائريين حيث تبنت مجموعة من الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي» فايسبوك» حملة تدعو من خلالها مرتاديه إلى القيام بحملة منظمة لتنظيف الأحياء الرئيسية في جميع الولايات أين أتت هذه الحملة نتيجة الاعتقاد السائد أن شباب الجزائر لا يعرف غير التخريب ومنه رافقت هذه الحملة مجموعة من التعليقات الصادرة عن رواد الفايسبوك ومنظمي الحملة التطوعية هذه التعليقات التي تندد بالتخلي واللامبالاة التي يتميز بها شباب اليوم من  خلال تسخير إمكانياتهم المادية على غرار الاكياس والمكنسات وجل مواد التنظيف.

ولم يعرف هذا الحدث حملات تنظيفية فقط بل عرف أيضا هبات تضامنية بصور مختلفة في جل الولايات التي عرفت هذه التظاهرة الشعبية السلمية من تبرع بالمياه المعدنية والتمر والحليب وحتى قارورات العصير ولعل الصور التي التقطت من مختلف عدسات الكاميرات المحلية والأجنبية الا أكبر دليل على أن الجزائريين تضامنوا والتفوا ببعضهم، حيث أكد لنا «منير الذي وجدناه بأحد شوارع «تيليملي» الرئيسية وهو يضع قارورات المياه على الأرصفة  أنه اشترى المياه المعدنية من ماله الخاص من أجل المساهمة في هذا الحدث ولو بجزء بسيط خاصة وأن درجة الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما وأما سير الحشود من شارع الى آخر فإنهم احتاجوا الى كمية معتبرة من المياه على الأقل.من جهته «أسامة» الذي كان يوزع قارورات المياه في الشارع المحاذي أعرب لنا عن فرحته الكبيرة وهو يساهم في تذليل بعض التعب عن المشاركين في مسيرة التجمع السلمية التي كانت أول أمس وهو أيضا ساهم في العملية من ماله الخاص محاولا أن يعرب عن أفكاره السياسية والاجتماعية بطريقة حضارية.

جليلة عرفي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من المجتمع

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات