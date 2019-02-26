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﻿بعضهم تسبب بعدم دفع مستحقاتهم المالية

موظفون يتحولون للصوص وينصبون على أرباب مهنهم

  26 فيفري 2019 - 12:20   قرئ 51 مرة   0 تعليق   المجتمع
موظفون يتحولون للصوص وينصبون على أرباب مهنهم

يعد الظفر بمنصب عمل حلم الكثيرين من كلا الجنسين فبعد مشوار دراسي مثقل بالمصاعب يتجول عشرات خريجي المعاهد والجامعات بين المؤسسات العمومية والخاصة، وما إن يتم توظيف العامل يسعى بكل ما أوتي من قوة إلى إثبات نفسه داخل محيطه المهني، غير أن مشكل عدم دفع مستحقاته في الوقت اللازم وعدم تمكنه من تأمين لقمة العيش لهم ولعائلته، مما يدفعهم إلى التفكير في وضع حد لربّ عملهم عله يجعله ينصت لطلباتهم والرضوخ إليها بشتى الأحوال.

 

يجد بعض الموظفين والعمال أنفسهم من دون رواتب لأشهر عديدة مما يدفعهم إلى حيلة اللجوء لسرقة ربّ عمله للضغط عليه ومقايضته، باعتباره الحل الأنسب - بحسبهم-مقابل الحصول على حقوقه ومستحقاتهم بشكل رسمي، وهي الظاهرة عرفت خلال السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا، حيث تشهد أروقة المحاكم بشكل شبه يومي العديد مثل القضايا في مثل هذا الشأن.

يسرقان سيارة المديرة لمقايضتها بدفع مستحقاتهما المالية

تداولت في محكمة الشراقة خلال الأسابيع الفارطة قضية تتعلق بتعرض مديرة ومسيرة مصنع «كونديا» لإنتاج الحليب بسيدي فرج إلى عملية سرقة طالت سيارتها من نوع «ايبيزا» من قبل عونا أمن بذات المصنع وآخران أحدهما متواجد في حالة فرار.

تفاصيل القضية تعود عندما اكتشفت الضحية ضياع أحد مفاتيح سيارة الضحية داخل المصنع ولعدم دخولها في متاهات رفضت التصريح بضياع المفتاح وبقيت تستعمل النسخة الثانية من المفتاح لاستعمال سيارتها، الأمر الذي جعل أحد أعوان الأمن والذي عثر على المفتاح يقرّر الانتقام من مديرته بعد أن قدّم استقالته بداعي عدم حصوله على حقوقه منذ بداية العمل بالمصنع، ما جعله يترصد لها ليقوم بالإقلاع بسيارة الضحية التي كانت مركونة بالقرب من مكان عملها، على إثرها قيدت الضحية شكوى ضد عونا الأمن اللذان قاما بتقديم استقالتهما بعدما راودتها حولهما شكوك خاصة بعد استقالتهما من العمل بمجرد ضياع المفتاح منها. على إثرها باشرت مصالح الأمن تحرياتها بخصوص الواقعة، أين تمكنت من التوصل إلى هوية اللص الرئيسي ويتعلق الأمر بعون الأمن الشاب الذي تم اقتياده إلى مركز الشرطة لاستجوابه أين اعترف المتهم بالفعل المنسوب إليه وأكد أنه عثر على المفتاح الضائع بغرفة الاستقبال للشركة، كما وكشف عن بقية شركائه ويتعلق الأمر بزميل له في المصنع ، موضحا أن هذا الأخير من قام بمساعدته في سرقة السيارة في حين تولى المتهم الثالث ويتعلق الأمر بالطالب بإجراء مراسلات بينه وبين بقية المتهمين فيما تولى المتهم الرابع الفار أخد السيارة واخفائها.

وعلى هذا الأساس، تم توقيف المتهم الطالب رفقة المتهم الرئيسي، فيما امتثل المتهم العون أمام العدالة بموجب الاستدعاء المباشر. المتهمين امتثلوا جميعا، لمواجهة تهمتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بالعنف. وخلال استجوابهم من قبل قاضي الجلسة تمسك المتهم الرئيسي بتصريحاته وأكد للقاضي أنه تعمد سرقة السيارة، من أجل الضغط على الضحية ومقايضتها واجبارها على منحه حقوقه مقابل ارجاعه سيارتها. في حين فند المتهم العون الجرم المنسوب إليه، موضحا أن التهمة كيدية من قبل زميله العون بسبب خلاف سابق بينهما، مشيرا أن تغييره لمقر سكناه جعله مجبرا على تقديم استقالته كون المصنع بعيدا عن مقر سكناه الجديد بمسافة طويلة، ليلتمس إفادته بالبراءة. من جهته المتهم الطالب صرح انه وقع ضحية المتهمين البقية الذين أجبروه على مساعدتهم، طالبا إفادته بأقصى ظروف التخفيف للالتحاق بصفوف الدراسة. دفاع الطرف المدني، التمس إلزامهم جميعا بدفع مبلغ قدره 3 مليون دج عن مجمل الأضرار التي لحقت بموكلته. واستنادا لما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراقة، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج في حق كل واحد من المتهمين.

من موظف بورشة إلى سارق لعتادها

تهدّد عقوبة الحبس عام نافذة وغرامة بقيمة 100 ألف دج شابا في العقد الثالث من العمر يعمل في ورشة نجارة على خلفية سرقته عتاد نجارة من داخل الورشة انتقاما من ربّ عمله بسبب تماطله في دفع مستحقات عمله طيلة الفترة التي عمل فيها عنده. تفاصيل القضية تعود إلى الشكوى التي رسمها الضحية صاحب ورشة للنجارة مفادها تعرض عتاده للسرقة من قبل المتهم الذي راودته شكوك حوله، وعلى إثرها باشرت مصالح الأمن تحرياتها، أين تبين فعلا أن العتاد المسروق موجود بحوزة المتهم، الأخير الذي وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهمة السرقة، اعترف بالجرم المنسوب إليه موضحا للقاضي الجزائي أنه أخد العتاد من الضحية انتقاما منه لرفضه دفع مستحقات عمله بالورشة مند أشهر، موضحا انه طالب الضحية مرارا وتكرارا بمستحقاته لكن دون جدوى الأمر الذي دفعه يرتكب مثل هذا الجرم، مشيرا أنه استرجع المسروقات لصاحبها، ليلتمس إفادته بأوسع ظروف التخفيف.

بائع بمحل يسرق ربّ عمله

تابعت محكمة الشراقة، عامل بمحل لبيع المواد الغذائية في العقد الثالث من العمر، بجرم السرقة، والذي استولى على مبلغ مالي من معطف ربّ علمه انتقاما منه لرفضه دفعه مستحقاته.

الشكوى تقدم بها صاحب المحل، لدى مصالح الأمن بالعاصمة، مفادها تعرضه للسرقة من قبل المتهم الذي يعمل بمحله، والذي استغل فرصة خروجه من المحل تاركا وراءه معطفه الذي كان يحتوي على مبلغ 10 ملايين سنتيم إلى جانب بطاقة تعريف المتهم، موضحا ان شكوكه راودته حول المتهم كون هذا الأخير توجه لمعطفه بغرض أخد بطاقة تعريفه، ليستغل بذلك الفرصة واستولى على المبلغ المسروق، وعلى هذا الأساس احيل المتهم على العدالة لمواجهة تهمة السرقة.

صفية. ن

 

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