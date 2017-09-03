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التكنولوجيا تزاحم مشاعر الإنسان في الأعياد

«سيلفي والكبش خلفي» تسترق من الجزائريين أجمل لحظات عـــــــــــــــيـد الأضحى

  03 سبتمبر 2017 - 10:50   قرئ 33 مرة   0 تعليق   المجتمع
«سيلفي والكبش خلفي» تسترق من الجزائريين أجمل لحظات عـــــــــــــــيـد الأضحى

لم تعد رسائل «أس.أم.أس» أو حتى تلك على «ماسنجر» وحدها من تزاحم «بنة» العيد والمواسم الدينية، بل قفزت التكنولوجيات الحديثة أبعد من ذلك بظهور تقنية «الفيديو المباشر»، لتصبح هي الأخرى عالما افتراضيا يسرق من الإنسان أجمل وأحلى لحظاته رفقة عائلته وأقربائه، في الوقت الذي يعتبرها محرومون من حياة الأسرة من المغتربين «إيجابية» قد توصل إليهم تلك اللحظات، لكنها تكون مبتورة من المشاعر.

 
«سيلفي والكبش خلفي»، باتت بطل عيد الأضحى المبارك، تسرق من الإنسان أكثر اللحظات إحساسا بالجوّ العائلي، ممارسات يقوم بها كثيرون، ينشرون عبرها صور أضاحيهم خلال تلك الدقائق التي يقضونها وهم ينحرون كباشهم، ليتقاسمونها مع متابعيهم عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعددت هي الأخرى ولم تعد محصورة في «الفايسبوك»، بعدما أفرزت التكنولوجيات الحديثة «واتساب»، «فايبر»، «سناب تشات»، ومواقع أخرى قد لا يكون كاتب هذا الموضوع ملما بها بسبب كثرتها وتعددها، لتزاحم مشاعر الإنسان وتخطف روحه بعيدا عن أفراد عائلته وتدخله عالما افتراضيا خاليا من المشاعر.
 
التباهي بالأضحية أم مشاركتها الأصدقاء؟

كبش يحمل هاتفا محمولا يصور نفسه ويقول «راهم يذبحو فيا»، أمامه رجل يحمل هاتفا محمولا يأخذ صورة «سيلفي» ويقول «أنا أذبح كبشي» وفتاة تحمل هاتفا هي الأخرى لالتقاط «سيلفي» لحظة النحر، هكذا سخرت بعض الصفحات على «فايسبوك» من هواة «السيلفي» لحظة النحر، بعدما أصبح ذلك وسيلة من وسائل التباهي بهذه السنة النبوية التي تحولت إلى عادة لإرضاء الأطفال وإشباع «البطون». تقول الآنسة «نسيمة» إنها تندهش من بعض التصرفات التي باتت تنغّص على الإنسان فرحة العيد، حيث لا تمت لأخلاق المسلم بصلة، وتتحدث عن التباهي بالأضحية شهرا قبل العيد وتصويرها ونشرها على «فايسبوك»، وتستمر العملية إلى غاية اليوم الثاني من العيد.
 
فرد من العائلة يتخلى عن متعة اللحظة لتوثيقها في فيديو

يذهب كثيرون ممن يحبذون نشر فيديوهات «المباشر» عبر صفحات التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه التكنولوجيات الحديثة بقدر ما تسترق من الإنسان أجمل لحظاته بقدر ما تحمل إيجابيات قد تدفع بشخص واحد إلى التضحية بحقه في الاستمتاع باللحظة مقابل توثيقها عبر شريط فيديو أو صور فوتوغرافية يحتفظ بها ليتذكرها وقتما شاء. بهذا الخصوص يقول «جعفر» وهو شاب مهوس بتوثيق الذكريات عن طريق أشرطة الفيديو عبر الهاتف المحمول، إنّ هدفه من التصوير ليس الابتعاد عن الجو الأسري والمشاعر لكنه يسعى قدر الإمكان إلى توثيقها. بالمقابل، تقول الحاجة «فاطمة» وهي أمّ لأربعة أبناء ثلاثة منهم متزوجون ويعيشون في فرنسا، إنها تطلب من ابنتها الوحيدة التي بقيت تعيش معها الاتصال بأشقائها عبر التكنولوجيات المتاحة في الهاتف النقال، عبر تقنية الفيديو حتى تتقاسم معهم تلك اللحظات مباشرة ومن عين المكان فيشعرها ذلك ببعض من الفرح وكأن أبناءها قضوا العيد معها. في السياق، يقول المحلل الاجتماعي حسين درويش، إنّ الظاهرة ليست بالجديدة ولكنها في تزايد وانتشار من سنة إلى أخرى، مما ينمّ عن تحولات اجتماعية جذرية في ظل انتشار مختلف تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي ستؤثر لا محالة على العلاقات الإنسانية على حد قول المتحدث، فيما يرى البعض أنّ الأمر يبقى نسبيا، فصحيح أنّ تأثير التكنولوجيات الحديثة على الحياة اليومية للمواطنين انتشر بشكل ملفت للانتباه إلا أنه لا يؤثر على الأصل، فلا يمكن الاستغناء عن الزيارات لأنها النكهة الحقيقية للعيد، ولكن يبقى وقع الزيارات أشدّ تأثيرا على النفوس.
 
حكيمة ذهبي
 

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