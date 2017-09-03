مهن تستنزف جيوب الزوالية يومي العيد

تهافت كبير على محلات القصابة لتقطيع اللحم بـ 2000 دج!

يعيش الجزائريون يومي العيد من كل سنة ظاهرة أقل ما يقال عنها إنها دخيلة على مجتمعنا، إذ يعمد بعض الشباب المحترفين في هذه المهن المناساباتية إلى اغتنام الفرصة من أجل استنزاف جيوب الزوالية خاصة في أول أيام العيد، ومع تخلي بعض ربات البيوت عن فكرة «تشواط» رأس الخروف، يتم إرساله إلى الشارع مقابل 600 دج دون الحديث عن تقطيع اللحم الذي يتسابق إليه المحترفون من الشباب بـ 2000 دج للخروف الواحد.

يبقى المواطن البسيط يصارع ميزانيته التي نفدت من أجل الحصول على الأضحية لكن مصاريف أخرى كانت بانتظاره يومي العيد نظرا لقلة الخبرة في أمور الجزارة في حين أن هذه الأعمال كانت سابقا لا تخرج من البيوت والعائلات الجزائرية فأي فرد من العائلة بإمكانه أن يقوم بهذا العمل بمساعدةالآخرين، وقد يقضي يومين كاملين في تقطيع الأضاحي مقابل قليل من اللحم أو الكبدة المشوية.

طوابير أمام محلات الجزارة

يفضل بعض الجزارين يومي العيد أن يفتحوا محلاتهم لاستقبال المواطنين الراغبين في تقطيع أضاحيهم نظرا لعدم معرفتهم بطريقة العمل الصحيحة في ذلك، فيقفون في طوابير طويلة عريضة من أجل هذا الغرض، ولا يتوانى الجزارون عن القيام بعملهم بمهارة مقابل 2000 دينار عن الأضحية الواحدة، وقد يصل السعر إلى 3000 دينار حسب حجم الأضحية، فيدر عليهم العيد أموالا إضافية، وفي هذا الصدد حدثنا «نور الدين عيشون» وهو أحد الجزارين الماهرين بولاية البويرة أن العيد فرصة للكثيرين من أجل تحصيل مداخيل إضافية، لكنه اعتبر الأسعار مبالغا فيها لأن جل الجزارين يمتلكون مهارة كبيرة في التقطيع ولن يكلفهم الأمر أكثر من 10 دقائق فكيف لهم أن يبالغوا في الأسعار.

من جهته «سمير «القاطن بباب الوادي أخبرنا أنه يضطر إلى هذه الفكرة لأن والده رجل مسن وهو لا يملك الخبرة في ذلك، لهذا السبب يفضل الجزار ويعتبر الفكرة أفضل من البحث عن شخص يقوم بالمهمة طيلة النهار دون جدوى.

تنظيف «الدوارة وتشواط الزليف» أكثر المهن انتعاشا

تخلت عدة نسوة عن غسل الدوارة و تشواط الزليف بسبب التعب وكثرة المهام، مفضلين إرسالها إلى الشارع أين يغتنم بعض الشباب العاطل عن العمل الفرصة لتحويلها إلى تجارة مربحة، والحقيقة أن المتمعن في أماكنهم يدرك أن الطلب كبير، مما يضطرهم إلى طلب دعم من باقي شباب الحي ويتحول المكان إلى بؤرة للروائح الكريهة والأوساخ طيلة يومي العيد.

وفي هذا الصدد قالت لنا كريمة إنها تشترط على زوجها أن لا يحضر «الدوارة والزليف» إلى البيت وهو يضطر إلى تقديمها للشباب الذين يقومون بهذه المهمة مقابل أسعار غير معقولة، فتنقية الدوارة تكلف 400 دينار في حين أن تشواط الزليف يتراوح بين 600 و800 دج حسب رأس الخروف إذا ما كان كبيرا أو صغيرا.

وتختلف طريقة غسل أو «زَلْطْ» الدوارة من منطقة إلى أخرى، فبينما يتركها سكان المناطق الشرقية للوطن والقبائل على طبيعتها حيث يغسلونها فقط من الفضلات ثم يطبخونها، يقوم سكان الوسط والغرب بعملية «زَلْطها» حيث تُدخل في ماء مغلي وتُنزع منها الطّبقة السوداء باستعمال السّكين وتُغسل حتى تصبح بيضاء اللون، وهي عملية جد شاقة ومنهكة جعلت كثيرا من ربات البيوت تطلبن المساعدة من هؤلاء الشباب، وقد ضاقت نساء اليوم ذرعا برائحة الزليف والدوارة وفضلن الاهتمام بطبخها فقط.