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التهاني والتبريكات زينت أغلب الصفحات

جزائريون يعايدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية

  03 سبتمبر 2017 - 10:54   قرئ 51 مرة   0 تعليق   المجتمع
جزائريون يعايدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية

رسائل نصية عن طريق الهاتف أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «الفايسبوك» و»الفايبر» وغيرها… بهذه الوسائل اختار العديد من الجزائريين معايدة أقربائهم وأصدقائهم ومعارفهم، حيث استبدلت زيارات الأقارب بمكالمات هاتفية، وغابت المعايدات الشخصية للأهل في بيوتهم، لتطغى بذلك التكنولوجيا على التعاملات اليومية للفرد الجزائري.

تزينت صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتبريكات، سواء بالرسائل النصية أو الصور، حيث قرّر هؤلاء معايدة بعضهم بعضا، بالرغم من أن المناسبات الدينية تعد فرصة لا تعوض للم شمل الأسرة الواحدة وتوطيد أواصر المحبة والإخاء، وكذا المحافظة على صلة الرحم من خلال زيارات الأهل والأقارب والأحباب والمعايدة عليهم شخصيا، غير أن هذه المظاهر بدأت تتلاشى شيئا فشيئا، حيث إن كثيرين تخلى البعض -مع الثورة التكنولوجية التي اختصرت المسافات- عن زيارة الأقارب والتنقل إليهم شخصيا، حيث يعتبر هؤلاء أن مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عبر الهاتف تتيح لهم فرصة معايدة جميع الأهل والأقارب والأصدقاء في مدة زمنية قصيرة، وهو ما لا يمكن فعله من خلال التنقل شخصيا إلى بيوتهم وأماكن تواجدهم، خاصة إذا كانوا لا يملكون سيارة وتزيد متاعبهم مع التنقل عبر وسائل النقل التي تقل بشكل ملحوظ خلال يومي العيد، لذا يفضل كثيرون منهم الاكتفاء برسالة قصيرة عبر الهاتف النقال تضم كلمات معايدة، فيما يختار آخرون الاتصال عبر الهاتف أو «الميسنجر» أو التواصل عبر صفحاتهم الشخصية في «الفايسبوك» لنقل معايداتهم وتمنياتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ويرى «أحمد» أن التكنولوجيا ومشاغل الحياة الكثيرة وصعوبة التنقل لجميع الأهل خاصة إذا كانوا يقطنون بأماكن بعيدة خلال يومي العيد صعبت زيارة جميع الأهل والأصدقاء خلالهما، كل هذا حتّم على عدد كبير من الجزائريين الاعتماد على الاتصالات والرسائل القصيرة لمعايدة أهاليهم وأحبابهم، مضيفا في ذات السياق أنه يتواصل مع من يملك حسابا منهم على «الفايسبوك» يومي العيد لتهنئتهم بالمناسبة السعيدة، أما من لا يملك حسابا منهم فيكتفي بالاتصال به عبر الهاتف.

 
صفية نسناس
 

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