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في إطار التعاون والشراكة بين البلدين

حلي ومجوهرات الصحراء الجزائرية تشع في معارض البرازيل

  05 سبتمبر 2017 - 10:54   قرئ 61 مرة   0 تعليق   المجتمع
حلي ومجوهرات الصحراء الجزائرية تشع في معارض البرازيل

شاركت الجزائر خلال الأسبوع الماضي بأزيد من 500 قطعة حلي ومجوهرات مرصعة بأحجار جمعت من أعماق الصحراء الجزائرية في كل من معرض مدينة «مينا دي فيلوسو» باورو بريتو ومدينة ميناس جيرايس البرازيليتين، حيث تمت صناعة هذه الحلي والمجوهرات من طرف طلاب ولاية تمنراست بمدرسة خاصة بتلقين فن وتقنيات صناعة الحلي والمجوهرات، بتأطير من خبراء ومحترفين في صناعة المجوهرات والحلي من البرازيل، في إطار اتفاقات الشراكة والتعاون التي تجمع كلا من الحكومتين الجزائرية والبرازيلية.

 
سجلت الجزائر مشاركة مهمة لها في معرض الحلي والمجوهرات بالبرازيل الذي بدأ في 17 أوت واستمر إلى غاية 27 من نفس الشهر بأزيد من 500 قطعة حلي ومجوهرات من الفضة المرصعة بأحجار جمعت بعناية فائقة من أعماق الصحراء الجزائرية مما خلق تحفا فنية رائعة من أساور وقلائد وخلاخل وخواتم أبدع صانعوها في ترك بصمة التراث الجزائري والصحراوي الترقي في كل قطعة من هذه القطع، إضافة إلى بعض الصور واللوحات الفنية الرملية ومختلف قطع الأزياء التقليدية الجزائرية عامة والصحراوية خاصة، حيث نالت إعجاب الزوار البرازيليين وغيرهم من باق الزوار الذين جاءوا من كل صوب وحدب وتمكنوا من التعرف على جانب من الثقافة والتراث الجزائريين، كما أتيحت لهم أيضا فرصة تسجيل طلبيات بكميات أكبر لأن المعروضة لم تف بالغرض، كما أن العارضين كانوا بحاجة إليها لأن المعرض كان ما زال فاتحا أبوابه وأجنحته، كما أن هذه التحف جاءت ثمرة جهد ودروس تلقاها شبان تمنراست بداية من سنة 2015 في مدرسة دار الحرف التي تخرج منها 80 طالبا حرفيا وكذا جمعية المجوهرات والأحجار الكريمة البرازيلية «أبراجام». من جهة أخرى، عبر العارضون الجزائريون الذين كان أغلبهم من الطوارق الصحراويين عن استحسانهم وامتنانهم الكبيرين للاستقبال الحار الذي قوبلوا به من طرف البرازيليين الذين اهتموا باستقبالهم حتى بعد نهاية المعرض بفترة، حيث تواصلت إقامتهم هناك أياما إضافية من أجل تلقينهم بعض المهارات والتقنيات الجديدة في صقل الأحجار وتصميم المجوهرات على يد مختصين وخبراء برازيليين ممن اشتهروا باحترافهم هذا المجال، كما عبرت المتحدثة الرسمية الممثلة عن جمعية «أبراجام» هارلتون فاسكونسيلوس هي الأخرى عن امتنانها للحب والاحترام الواضحين اللذين يكنهما الجزائريون للشعب البرازيلي، وهو الأمر الذي عزز التعاون بين البلدين وسهّل التنسيق والاتصال، مؤكدا أن هذه الشراكة والتعاون سيمتدان إلى عدة مشاريع أخرى.
 
 منيرة بن خوشة
 

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