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تزامنا مع الدخول الاجتماعي

استفادة 8 آلاف عائلة معوزة من إعانات مالية وغذائية

  05 سبتمبر 2017 - 10:57   قرئ 38 مرة   0 تعليق   المجتمع
استفادة 8 آلاف عائلة معوزة من إعانات مالية وغذائية

استفادت أزيد من 8 آلاف عائلة معوزة من مساعدات مالية وغذائية، في إطار الدخول الاجتماعي، حسبما أكدته رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس.

أوضحت بن حبيلس أن النشاط المكثف لمصالح الهلال الأحمر الجزائري خلال شهر أوت المنصرم أسفر عن توزيع مساعدات وأفرشة وطرود غذائية بقيمة 7700 دج لفائدة 7500 عائلة، بالإضافة إلى استفادة 500 عائلة من مساعدات مالية تبلغ قيمتها 10 آلاف دج لكل عائلة. وبمناسبة الدخول المدرسي، أطلقت المنظمة حملة تحت شعار «طفل-محفظة-ابتسامة-أمل» لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة، حيث استفاد 10 آلاف طفل من محافظ مجهزة في إطار عمل تضامني شاركت فيه مؤسسات إعلامية وعدد من المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، فخلال الفيضانات الأخيرة التي ضربت منطقة برج باجي مختار تم توزيع 100 طرد غذائي وأفرشة لفائدة العائلات المتضررة. كما أشارت ذات المتحدثة إلى أن الهلال الأحمر الجزائري تمكن من تحقيق استقلالية مالية شبه تامة من خلال البحث عن مانحين جدد، مشيرة إلى أن الهدف من العمل التضامني الذي يقوم به الهلال يتمثل في نشر ثقافة التضامن واعتماد الشفافية في إيصال المساعدات إلى مستحقيها من خلال التواصل مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني في كل منطقة، بغية تحقيق المصداقية التي تبقى مرهونة بالشفافية، مضيفة أن نشاط مصالح الهلال يمتد عبر مختلف مناطق الوطن، غير أن التركيز ينصب حاليا على المناطق الحدودية والمعزولة، من خلال الاعتماد على إحصائيات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية التي صنفت 47 بلدية من بين أفقر البلديات في الجزائر.

كما ذكرت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري قد قام خلال هذه الصائفة بعدة عمليات إنسانية لفائدة اللاجئين الموجودين عبر التراب الوطني بمختلف جنسياتهم، مشيرة على وجه الخصوص إلى القافلة التضامنية التي تم تنظيمها خلال شهر جوان المنصرم لفائدة اللاجئين الصحراويين والتي ضمت 206 طن من المساعدات الغذائية.

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