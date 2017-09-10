الأمن يطلق حملات لتحسيس التلاميذ بمختلف الآفات الاجتماعية

تعمل مصالح الشرطة خلال هذه الفترة على مرافقة التلاميذ، من خلال الحرص على تأمينهم من كافة أشكال العنف التي من الممكن أن تلحق بهم، حيث بعد المخطط الأمني الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني عشية الدخول الاجتماعي الذي ضم أكثر من 80 ألف شرطي تواصل في النشاطات ذاتها من خلال إطلاقها لحملات توعوية واسعة لفائدة تلاميذ الأطوار الثلاثة، اتهدف إلى تحسيس هذه الفئة بمختلف الآفات الاجتماعية طيلة الموسم الدراسي، عبر خرجات ميدانية تقود المصالح ذاتها إلى مختلف المؤسسات التربوية.

برمجت مختلف مصالح الأمن الوطني عبر كامل التراب الوطني بمناسبة الدخول المدرسي، دروسا تحسيسية لفائدة تلاميذ الأطوار الثلاثة في مجال الوقاية والتربية المرورية، مخاطر الإنترنت والمخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية الأخرى، تنفيذا للمخطط الاتصالي الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني.

شرطة بومرداس تشرع في تطبيق المخطط في اليوم الأول من الدخول الاجتماعي

قامت مصالح شرطة ولاية بومرداس في تطبيق المخطط الاتصالي السنوي في يومه الأول من الدخول المدرسي 2017/2018، حيث تم إلقاء دروس تحسيسية توعوية من طرف إطارات متخصصة من أمن الولاية، استهدفت تلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط والثانوي حول عدة مواضيع تمثلت في السلوكيات الخاطئة للتلاميذ بالمحيط المدرسي وغرس روح المواطنة البيئية والمحافظة على المحيط وكذا عن مخاطر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وأخطار المخدرات، كما تم تنظيم قافلة تحسيسية توعوية جابت مختلف شوارع ومدن بومرداس استهدفت فئة سواق المركبات، للتوعية بضرورة احترام قانون المرور، بهدف المحافظة على سلامة الأطفال المتمدرسين خاصة فئة الطور الابتدائي وهذه الدروس التوعوية ستمس مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر إقليم الولاية طيلة الموسم الدراسي، بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية بومرداس.

أمن العاصمة يحسس التلاميذ بالتأثيرات السلبية للمخدرات

تعمل المصالح الأمنية على التقرب من فئة التلاميذ على مدار العام الدراسي، من أجل تحسيسهم بخطورة مختلف الآفات الاجتماعية التي من الممكن أن تخترق جدران المؤسسات التربوية، حيث كانت مصالح أمن ولاية الجزائر قد نظمت يوما تحسيسيا توعويا تحت شعار «أخطار المخدرات وانعكاساتها وتأثيراتها السلبية» لفائدة العائلات وتلاميذ المدارس والشباب بمساهمة ممثلي المجتمع المدني على مستوى ساحة الكيتاني بباب الوادي بالعاصمة، والتي تزامنت والعطلة التي اعتبرها عناصر القطاع المسؤولين عن تنظيم تلك الحملة فرصة ثمينة للتقرب من فئة التلاميذ والشباب الذين يقصدون هذا الفضاء للتسلية والترفيه، حتى يتسنى لهم التعرف على خطورة استهلاك المخدرات وانعكاساتها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية وعلى استقرار المجتمع، من خلال تقديم شروحات وافية، الهدف منها توعية أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب من مرتادي الساحة ذاتها التي تقع بأحد أعرق الأحياء الشعبية بالعاصمة.

الفضاءات العمومية مسرح للحملات التحسيسية





لا يقتصر امتداد نشاط مصالح الشرطة على توسيع نطاق هذه الحملات التحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية فقط بل تمتد هذه لتشمل الفضاءات العمومية والساحات الكبرى التي تدخل ضمن الخطة الأمنية المحكمة التي ضبطتها المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة الدخول المدرسي، حيث تسعى المصالح ذاتها جراء تنظيم مثل هذه اللقاءات التحسيسية الدورية إلى توعية مختلف فئات المجتمع من مخاطر تعاطي المخدرات وخاصة لدى فئة الأطفال والشباب، وفي سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أن هذه المواعيد التحسيسية التي تنظم من طرف المديرية ذاتها تُنسق مع مختلف خلايا الإصغاء لتعريف التلاميذ بمخاطر استهلاك المخدرات بكافة أنواعها. أيضا تأتي الحملات التحسيسية التي تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تجسيدها وتحقيق أهدافها الرامية إلى القضاء على هاجس الآفات الاجتماعية في المدارس الجزائرية تعزيزا للجانب الردعي الذي تقوم به الفرق العملياتية لجهاز الأمن الوطني للحد من ظاهرة انتشار المخدرات، حيث تقوم خلايا الإصغاء والنشاط الوقائي التابعة للمصالح ذاتها بعمل تحسيسي وتوعوي طيلة السنة للتعريف بمخاطر استهلاك المخدرات عبر مختلف المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني والفضاءات العمومية بصورة كثيفة تجسيدا لمبدأ الشرطة الجوارية والتقرب من المواطن، بغية مد يد العون للشباب المدمن من أجل الإقلاع عن المخدرات، حيث يتم ضمن الدور الوقائي للخلايا توجيه العديد من الحالات التي أدمنت على تعاطي المخدرات من الشباب والأطفال ومن يريدون الخضوع للعلاج من آثار هذه السموم نحو المراكز النفسية المختصة لمتابعتهم من طرف أخصائيين نفسانيين.