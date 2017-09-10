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خلال 48 ساعة

الحماية المدنية تسجل 4436 تدخل في مناطق مختلفة

  10 سبتمبر 2017 - 10:42   قرئ 43 مرة   0 تعليق   المجتمع
الحماية المدنية تسجل 4436 تدخل في مناطق مختلفة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة 4436 تدخل في عـدة مناطق مختلفة من الوطن، إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور أو الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي أو إخمـاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

 
على هذا النحو سجلت عدة حوادث مرور منها 13 حادثا وهي الحوادث الأكثر دموية تسببت في وفاة 12 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم في مكان الحوادث ونقلوا إلى المستشفيات من طرف عناصر الحماية المدنية، أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية البيض بوفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح إثر حادثي مرور، كما تدخل جهاز حراسة الشواطئ والسباحة التابع للحماية المدنية من أجل انتشال جثة ضحية متوف غرقا في البحر خلال الفترة نفسها بولاية مستغانم يتعلق بشاب يبلغ من العمر 25 سنة متوف في شاطئ سيدي محجوب بلدية مستغانم، تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى المحلي، للعلم قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من أجل إخماد 10 حرائق حضرية، صناعية ومختلفة في كل من الولايات التالية الجزائر، أم البواقي، النعامة، سكيكدة، غرداية، سيدي بلعباس، بشار، خنشلة، الأغواط وباتنة بحريق واحد لكل ولاية، أكبر حريق سجل على مستوى ولاية الجزائر شب في مستودع مساحته 800 متر مربع بالمكان المسمى حي حيدوسي ببلدية الكاليتوس، الحريق أخمد من طرف المصالح بدون تسجيل ضحايا.
 
منيرة ابتسام طوبالي
 

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